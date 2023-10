De krachtigste en meest verre snelle radioburst ooit gedetecteerd

Wetenschappers hebben onlangs een krachtige energiestoot ontdekt, bekend als een snelle radiostoot (FRB), afkomstig uit de diepten van het universum. Deze specifieke uitbarsting is niet alleen de meest verre in zijn soort ooit gezien, maar hij is ook ongelooflijk krachtig. Het duurde ongeveer acht miljard jaar voordat de uitbarsting de aarde bereikte. In minder dan een seconde kwam er evenveel energie vrij als de zon in ruim dertig jaar uitstraalt.

Snelle radio-uitbarstingen zijn intense uitbarstingen van energie die in de ruimte voorkomen, en hun exacte oorsprong is nog onbekend. Sommige verklaringen omvatten buitenaardse technologie of neutronensterren. Deze nieuw ontdekte uitbarsting lijkt echter afkomstig te zijn van een kleine groep samensmeltende sterrenstelsels, wat aansluit bij de huidige theorieën rond hun bronnen. De opmerkelijke intensiteit van de uitbarsting vormt een uitdaging voor ons huidige begrip van hoe ze worden uitgezonden.

Het vermogen om snelle radioflitsen te detecteren en te bestuderen biedt grote mogelijkheden voor het beantwoorden van fundamentele vragen over de kosmos. Deze uitbarstingen zouden kunnen helpen bij het bepalen van het werkelijke gewicht van het universum, een verwarrend onderzoek dat tot nu toe onduidelijke resultaten heeft opgeleverd. Onderzoekers denken dat de ontbrekende materie in het heelal, die meer dan de helft uitmaakt van wat er zou moeten zijn, zich mogelijk in de ruimte tussen sterrenstelsels verbergt. Door geïoniseerd materiaal waar te nemen, bieden snelle radio-uitbarstingen inzicht in de hoeveelheid materie die aanwezig is in de intergalactische gebieden.

De recente ontploffing werd aanvankelijk opgemerkt met een telescoop in Japan en vervolgens in detail onderzocht met andere telescopen. Met de Australian Square Kilometre Array Pathfinder (ASKAP) konden wetenschappers de bron van de uitbarsting achterhalen. Uit verder onderzoek met de Very Large Telescope (VLT) van de European Southern Observatory (ESO) in Chili is gebleken dat het bronstelsel ouder en verder weg is dan enige andere FRB-bron die tot nu toe is ontdekt, en zich waarschijnlijk binnen een kleine groep samensmeltende sterrenstelsels bevindt.

Deze baanbrekende ontdekking is gedocumenteerd in het artikel getiteld “A luminous fast radio burst that probes the Universe at redshift 1”, gepubliceerd in het tijdschrift Science.

Bronnen: Science, Swinburne University of Technology