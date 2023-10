Wetenschappers stellen door quasideeltjes aangedreven superheldere lichtbronnen voor

By

Wetenschappers van het Instituto Superior Técnico (IST) in Portugal, de Universiteit van Rochester, de Universiteit van Californië, Los Angeles en Laboratoire d'Optique Appliquée in Frankrijk hebben een onderzoek gepubliceerd in Nature Photonics waarin het gebruik van quasideeltjes wordt voorgesteld om superheldere lichtbronnen. Deze quasideeltjes, gevormd door de gesynchroniseerde beweging van veel elektronen, hebben unieke eigenschappen waardoor ze met elke snelheid kunnen reizen, zelfs sneller dan het licht, en intense krachten kunnen weerstaan.

Quasideeltjes hebben het vermogen om te bewegen op manieren die niet zijn toegestaan ​​door de wetten van de natuurkunde die individuele deeltjes beheersen. De onderzoekers voerden geavanceerde computersimulaties uit op supercomputers om de eigenschappen van quasideeltjes in plasma's te bestuderen. Ze ontdekten veelbelovende toepassingen voor op quasideeltjes gebaseerde lichtbronnen, waaronder niet-destructieve beeldvorming voor het scannen van virussen, het begrijpen van biologische processen, het vervaardigen van computerchips en het onderzoeken van het gedrag van materie in hemellichamen.

De voorgestelde op quasideeltjes gebaseerde lichtbronnen hebben verschillende voordelen ten opzichte van bestaande vormen, zoals vrije-elektronenlasers. Op quasideeltjes gebaseerde bronnen zijn veel kleiner en praktischer voor laboratoria, ziekenhuizen en bedrijven. Met een minimale afstand kunnen quasideeltjes ongelooflijk helder licht produceren, wat mogelijk kan leiden tot aanzienlijke wetenschappelijke en technologische vooruitgang.

Dit onderzoek opent nieuwe mogelijkheden voor het gebied van de stralingsfysica en zou een revolutie teweeg kunnen brengen in lichtbronnen, waardoor een breed scala aan toepassingen op verschillende wetenschappelijke en technologische gebieden mogelijk wordt.

Bron: Universiteit van Rochester