Een nieuwe aanpak voor het creëren van superheldere lichtbronnen met behulp van quasideeltjes

Een internationaal team van wetenschappers uit Portugal, de Verenigde Staten en Frankrijk brengt een revolutie teweeg op het gebied van de stralingsfysica door de unieke eigenschappen van quasideeltjes te benutten om superheldere lichtbronnen te creëren. In hun studie, gepubliceerd in Nature Photonics, stellen de onderzoekers een baanbrekend concept voor dat zou kunnen leiden tot de ontwikkeling van lichtbronnen die net zo krachtig zijn als bestaande technologieën, maar veel kleiner.

Quasideeltjes worden gevormd wanneer meerdere elektronen hun bewegingen synchroniseren. In tegenstelling tot individuele deeltjes kunnen quasideeltjes zich met elke snelheid voortbewegen, ook sneller dan het licht, en zijn ze bestand tegen intense krachten. Dit vermogen om de wetten van individuele deeltjes te trotseren, maakt quasideeltjes zo fascinerend voor wetenschappers.

Het team, onder leiding van John Palastro van het Laboratorium voor Laser Energetica en het Instituut voor Optica, voerde geavanceerde computersimulaties uit om de eigenschappen van quasideeltjes in plasma's te bestuderen. Door deze simulaties ontdekten ze het enorme potentieel van op quasideeltjes gebaseerde lichtbronnen in verschillende toepassingen.

Een van de belangrijkste voordelen van op quasideeltjes gebaseerde lichtbronnen is hun veelzijdigheid. Elk elektron in het systeem voert eenvoudige bewegingen uit, maar de collectieve straling van alle elektronen kan het gedrag nabootsen van een deeltje dat sneller beweegt dan het licht of van een oscillerend deeltje. Deze flexibiliteit opent talloze mogelijkheden op gebieden als niet-destructieve beeldvorming, het begrijpen van biologische processen, het vervaardigen van computerchips en het onderzoeken van het gedrag van materie in hemellichamen.

Vergeleken met bestaande lichtbronnen zoals vrije-elektronenlasers hebben op quasideeltjes gebaseerde lichtbronnen een duidelijk voordeel. Ze zijn veel kleiner en toegankelijker, waardoor ze praktisch zijn voor een breed scala aan laboratoria, ziekenhuizen en bedrijven. De voorgestelde theorie zou het wetenschappelijke en technologische landschap radicaal kunnen veranderen door onderzoekers wereldwijd in staat te stellen toegang te krijgen tot ongelooflijk heldere lichtbronnen zonder de noodzaak van een grote en dure infrastructuur.

Concluderend betekent het gebruik van quasideeltjes in de lichtbrontechnologie een paradigmaverschuiving in de stralingsfysica. Met hun vermogen om krachtig licht te genereren in een compacte omgeving, zijn op quasideeltjes gebaseerde lichtbronnen veelbelovend voor het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het mogelijk maken van belangrijke technologische doorbraken.

Definities:

– Quasideeltjes: quasideeltjes worden gevormd door veel elektronen die synchroon bewegen. Ze kunnen met elke snelheid reizen, zelfs sneller dan het licht, en zijn bestand tegen intense krachten.

– Plasma's: geïoniseerde gassen met vrij bewegende elektronen en ionen.

Bronnen:

