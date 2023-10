Een nieuwe wetenschappelijke wet noemt “de wet van het vergroten van functionele informatie”, voorgesteld door onderzoekers

By

Onderzoekers hebben een nieuwe wetenschappelijke wet geïntroduceerd die de evolutie van verschillende natuurlijke systemen in het universum omvat, waaronder leven, mineralen, planeten en sterren. Deze wet staat bekend als ‘de wet van de toenemende functionele informatie’ en identificeert universele concepten van selectie die ervoor zorgen dat systemen in de loop van de tijd complexer worden.

Het onderzoeksteam, bestaande uit wetenschappers uit diverse vakgebieden zoals filosofie, astrobiologie, theoretische natuurkunde, mineralogie en datawetenschap, werkte samen om de fundamentele vraag te beantwoorden waarom complexe systemen, waaronder het leven, de neiging hebben te evolueren naar grotere functionele informatie. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het tijdschrift PNAS.

De wet van de toenemende functionele informatie stelt dat de functionele informatie van een systeem zal toenemen en evolueren als meerdere configuraties van het systeem selectie ondergaan voor een of meer functies. Dit is van toepassing op systemen die zijn gevormd uit talrijke componenten, zoals atomen, moleculen en cellen, die herhaaldelijk kunnen worden herschikt om meerdere configuraties aan te nemen, waarvan er slechts een paar overleven op basis van hun functie.

Door voort te bouwen op Darwins evolutietheorie beweren de onderzoekers dat niet-levende systemen ook evolueren wanneer nieuwe configuraties van componenten hun functie verbeteren. Een voorbeeld van een functie die in het onderzoek wordt genoemd, is stabiliteit.

De wetenschappelijke gemeenschap heeft met enthousiasme op deze nieuwe wet gereageerd. Stuart Kauffman, een theoretisch bioloog aan de Universiteit van Pennsylvania, prees het als een ‘fantastisch, gedurfd, breed en transformerend artikel’. Milan Cirkovic, onderzoeksprofessor aan het Astronomisch Observatorium van Belgrado, beschreef de studie als “een frisse wind” op het gebied van astrobiologie, systeemwetenschap en evolutietheorie.

Niet alle wetenschappers zijn echter overtuigd van deze nieuwe wet. Astronoom Martin Rees van de Universiteit van Cambridge uitte zijn scepsis en stelde dat de opkomst van een verscheidenheid aan materialen, omgevingen en structuren in de levenloze wereld niet noodzakelijkerwijs een nieuw onderliggend principe vereist dat analoog is aan de darwinistische selectie via overerving.

Concluderend: de introductie van de wet van toenemende functionele informatie biedt wetenschappers een breder inzicht in de evolutie van verschillende natuurlijke systemen in het universum. Hoewel het door velen met opwinding en lof wordt onthaald, bestaan ​​er binnen de wetenschappelijke gemeenschap ook verschillende meningen over de betekenis ervan.

