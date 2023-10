Wat zal er met onze zon gebeuren als deze sterft?

By

Wetenschappers hebben het lot van onze zon bestudeerd en geprobeerd te bepalen hoe deze er in de laatste fase uit zal zien. Recente studies suggereren dat de meest waarschijnlijke uitkomst voor de zon is dat deze een planetaire nevel zal worden, een lichtgevende bel van gas en kosmisch stof. Dit is een omkering van eerdere theorieën die een andere uitkomst voorstelden.

De zon is momenteel ongeveer 4.6 miljard jaar oud en zal naar verwachting over nog eens 10 miljard jaar het einde van zijn levensduur bereiken. Onderweg zal het een transformatie ondergaan waarbij het een rode reus zal worden. De kern van de ster zal krimpen, terwijl de buitenste lagen zullen uitzetten, waardoor planeten zoals de aarde mogelijk worden overspoeld.

Het echte gevaar voor het leven op aarde komt echter voort uit de toenemende helderheid van de zon. Naarmate de zon ouder wordt, wordt hij elke miljard jaar met ongeveer 10% helderder. Deze geleidelijke toename van de helderheid zal uiteindelijk onze oceanen verdampen en de planeet onbewoonbaar maken.

Na de rode reuzenfase zal de zon krimpen om een ​​witte dwerg te worden en uiteindelijk zijn leven als planetaire nevel beëindigen. Dit gebeurt wanneer een stervende ster zijn omhulsel van gas en stof de ruimte in werpt, waardoor zijn kern zichtbaar wordt. Vervolgens schijnt de kern helder gedurende een korte periode van ongeveer 10,000 jaar, waardoor de planetaire nevel ontstaat. Deze nevels kunnen extreem helder zijn en vanaf grote afstanden zichtbaar.

Het recente onderzoek door een internationaal team van astronomen maakte gebruik van computermodellen om vast te stellen dat onze zon, net als de meeste andere sterren, hoogstwaarschijnlijk een witte dwerg zal worden en vervolgens een planetaire nevel. Dit lost het al lang bestaande conflict op tussen waargenomen helderheid en theoretische modellen van planetaire nevels.

Planetaire nevels worden overal in het heelal aangetroffen en zijn waargenomen in beroemde voorbeelden zoals de Helixnevel en de Katteoognevel. Deze nevels zijn vernoemd naar planeten omdat ze er in het verleden door telescopen hetzelfde uitzagen.

Het onderzoek biedt waardevol inzicht in de levenscyclus van sterren en ons begrip van de kosmos. Het biedt ook een manier om de aanwezigheid van sterren van verschillende leeftijden in verre sterrenstelsels te meten. De studie werd gepubliceerd in het tijdschrift Nature Astronomy.

Bronnen:

– Studie gepubliceerd in Nature Astronomy