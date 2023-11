Wetenschappers verzamelen steun om de autonomie van de Nationale Sterrenwacht van Athene te behouden

Wetenschappers van het Nationale Observatorium van Athene (NOA) roepen op tot publieke steun om zich te verzetten tegen een recent regeringsbesluit dat de autonomie en onafhankelijkheid van de instelling in gevaar zou kunnen brengen. Het besluit houdt in dat het toezicht van de NOA wordt overgedragen aan het Ministerie van Klimaatcrisis en Civiele Bescherming, een stap die aanleiding heeft gegeven tot bezorgdheid onder de wetenschappelijke gemeenschap.

De NOA, die momenteel opereert onder de bevoegdheid van het Secretariaat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie (GSRI), is, samen met andere onafhankelijke onderzoeksbureaus, van mening dat zij tot het Ministerie van Ontwikkeling behoort. Het belangrijkste argument tegen de overdracht ligt in het feit dat slechts een fractie van de NOA-onderzoekers over de expertise beschikt die nodig is om bij te dragen aan de missie van civiele bescherming.

De geplande stap, uiteengezet in een wetsvoorstel dat binnenkort ter stemming in het parlement zal worden voorgelegd, heeft ook kritiek gekregen van de Raad van Voorzitters van Onderzoekscentra en Technologische Agentschappen. Deze collectieve stem verzet zich tegen de ‘amputatie’ van de NOA uit het nationale netwerk van onderzoeksbureaus en uit de bezorgdheid dat dit besluit de algehele functionaliteit ervan zal belemmeren en verstoren.

Volgens de NOA-petitie brengt deze verschuiving de voortgang van het onderzoek in Griekenland in gevaar, waardoor de vooruitzichten van de instelling op het veiligstellen van concurrerende onderzoeksfinanciering en het bereiken van wetenschappelijke excellentie in gevaar komen. Het getuigt ook van een gebrek aan begrip en erkenning voor de specifieke operationele en managementvereisten die gepaard gaan met het toezicht op een onderzoekscentrum. De benodigde expertise voor het beheer van dergelijke zaken is geconsolideerd binnen de GSRI, het enige toezichthoudende orgaan dat zich met deze taak bezighoudt.

De NOA, opgericht in 1842, onderscheidt zich als de eerste onderzoeksinstelling van Griekenland die werd opgericht na de onafhankelijkheid van de Ottomaanse overheersing. Bestaat uit het Instituut voor Astronomie, Astrofysica, Ruimtetoepassingen en Teledetectie (IAASARS), het Instituut voor Milieuonderzoek en Duurzame Ontwikkeling (IERSD) en het Geodynamisch Instituut (GI), dat gespecialiseerd is in de interne fysica van de aarde en het monitoren van oppervlaktevervorming. de NOA heeft een cruciale rol gespeeld bij het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en begrip.

