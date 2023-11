Onderzoek naar de geheimen van quarks en gluonen: onthulling van het Dead-Cone-effect

Deeltjesbotsers zijn lange tijd essentiële instrumenten geweest voor wetenschappelijk onderzoek, en hun laatste doorbraak bij CERN's A Large Ion Collider Experiment (ALICE) heeft een fenomeen onthuld dat dertig jaar geleden werd voorspeld. Door middel van ingewikkelde technieken en innovatieve analyses heeft een team van ALICE-medewerkers met succes de vorming van een ‘dead-cone’-effect rond zware quarks waargenomen, waardoor licht werd geworpen op de wetten die de interacties tussen quarks en gluonen beheersen.

Deze baanbrekende prestatie werd mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inspanningen van meer dan 1,000 auteurs van 149 instellingen wereldwijd. Het dead-cone-effect, een voorspelling van de kwantumchromodynamica, de theorie van sterke interactie, is tot nu toe aan directe observatie ontsnapt.

ALICE, gelegen in de Large Hadron Collider, werkt door energetische quarks en gluonen te produceren. De sterke kracht zorgt ervoor dat deze deeltjes extra quarks en gluonen uitstoten, wat resulteert in een cascade-achtig proces. De cascade culmineert uiteindelijk in de vorming van detecteerbare hadronen. Wat deze ontdekking echter echt opmerkelijk maakt, is de onthulling dat zware quarks omgeven zijn door een dode kegel, een ‘leeg’ gebied waar ze geen gluonen kunnen uitstoten.

Door nieuwe technieken te ontwikkelen die gebruik maken van de jet-substructuur en analytische methoden, kon het hoofdanalyseteam van het Oak Ridge National Laboratory dochterdeeltjes associëren met de substructuur van quark- en gluoncascades. Door deze aanpak kregen ze toegang tot het cascadeproces van charm-quarks en observeerden ze direct het dead-cone-effect. Bijgevolg verschafte deze meting inzicht in de massa van charm-quarks voorafgaand aan hun binding aan hadronen.

Hoewel deze ontdekking fundamentele aspecten van de sterke interactietheorie verstevigt, biedt het ook een kijkje in toekomstige onderzoeksmogelijkheden. Wetenschappers kunnen nu het dead-cone-effect onderzoeken voor quarks die zwaarder zijn dan de charm-quark, zoals bottom- of top-quarks, en ook het optreden ervan bij botsingen met zware ionen onderzoeken.

Deze aanzienlijke vooruitgang werd mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het Nuclear Physics-programma van het Department of Energy Office of Science. Door voortdurende verkenning en samenwerking ontrafelen we de mysteries rond quarks, gluonen en de krachten die ons begrip van het universum vormgeven.

FAQ

Wat is een dead-cone-effect?

Het dead-cone-effect treedt op wanneer een zware quark wordt omringd door een gebied waar hij geen gluonen kan uitzenden, wat resulteert in een “lege” of inactieve zone.

Wat is kwantumchromodynamica?

Kwantumchromodynamica is de theorie die de sterke interactie beschrijft tussen quarks en gluonen, de fundamentele deeltjes die samengestelde hadronen zoals protonen en neutronen vormen.

Wat zijn quarks en gluonen?

Quarks en gluonen zijn de bouwstenen van samengestelde deeltjes die hadronen worden genoemd. Quarks zijn elementaire deeltjes die in zes soorten voorkomen, en gluonen zijn de bemiddelaars van de sterke kracht die quarks samenbindt.

Wat is ALICE?

ALICE is een grootschalig experiment dat wordt uitgevoerd in de Large Hadron Collider van CERN. Het doel is om de eigenschappen en het gedrag van materie bij extreme energiedichtheden te bestuderen om ons begrip van de fundamentele krachten en deeltjes waaruit het universum bestaat te verdiepen.