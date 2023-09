Verstoppingen in waterterugwinningssystemen op het Internationale Ruimtestation (ISS) hebben ertoe geleid dat slangen naar de aarde zijn teruggestuurd voor reiniging en renovatie. De oorzaak van deze verstoppingen is de aanwezigheid van biofilms, dit zijn microbiële of schimmelgroei die aan elkaar en aan oppervlakken blijft kleven. Deze biofilms kunnen filters in waterverwerkingssystemen verstoppen en de integriteit van apparatuur in gevaar brengen. Dit vormt een aanzienlijk probleem voor ruimtevaartorganisaties, omdat het duur kan zijn om aangetaste materialen te vervangen.

Het voorkomen van de groei van biofilms is vooral van cruciaal belang voor ruimtemissies over lange afstanden naar plaatsen als de maan of Mars, waar terugkeer naar de aarde voor reparatie of behandeling van zieke astronauten niet haalbaar is. Om dit probleem aan te pakken, werkten onderzoekers van de Universiteit van Colorado, MIT en het NASA Ames Research Center samen aan een onderzoek. Ze onderzochten monsters uit het ISS met behulp van een specifiek soort bacterie die bekend staat om zijn vermogen om biofilms te vormen.

De wetenschappers werkten ook samen met LiquiGlide, een bedrijf dat gespecialiseerd is in het verminderen van wrijving tussen vaste stoffen en vloeistoffen. Uit de studie bleek dat het coaten van oppervlakken met een dunne laag nucleïnezuren de bacteriegroei op de aan het ISS blootgestelde monsters zou kunnen voorkomen. Deze zuren hadden een lichte negatieve elektrische lading die verhinderde dat microben aan oppervlakken bleven kleven.

De onderzoekers gebruikten ook een fysieke barrière in de vorm van geëtst nanogras op de testoppervlakken. Hierdoor ontstond een glad oppervlak waar biofilms zich moeilijk aan konden hechten. Toen de methode van het bekleden van oppervlakken met nucleïnezuren werd toegepast, vertoonden de terrestrische monsters een vermindering van de microbiële vorming van ongeveer 74 procent, terwijl de monsters van het ruimtestation een substantiëlere vermindering vertoonden van ongeveer 86 procent.

Het team raadt echter aan langere tests uit te voeren tijdens toekomstige missies om te bepalen of de methode zijn effectiviteit kan behouden. Continue analyse, in plaats van te vertrouwen op eindpuntmetingen, wordt ook geadviseerd. Door de opbouw van biofilm aan te pakken kunnen ruimtevaartorganisaties schade aan apparatuur voorkomen en de gezondheid en veiligheid van astronauten tijdens ruimtemissies garanderen.

