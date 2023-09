Onderzoekers kweken met succes gehumaniseerde nieren bij varkens

Onderzoekers in China hebben een belangrijke mijlpaal bereikt op het gebied van orgaantransplantatie door met succes nieren in een vroeg stadium te kweken die voornamelijk uit menselijke cellen bestaan ​​bij varkens. Deze doorbraak brengt ons een stap dichter bij het kunnen produceren van organen in dieren die uiteindelijk in mensen kunnen worden getransplanteerd. Er is vooral veel vraag naar niertransplantatie; momenteel staan ​​bijna 89,000 Amerikanen op de wachtlijst voor een nier.

Volgens Mary Garry, hoogleraar geneeskunde aan de Universiteit van Minnesota, zou het kunnen genereren van menselijke organen bij varkens een aanzienlijke impact kunnen hebben op het verminderen van het aantal patiënten op de wachtlijst voor transplantaties wereldwijd. Hoewel het concept van het creëren van dier-menselijke hersenschimmen al tientallen jaren wordt onderzocht, vertegenwoordigt deze studie een opmerkelijke vooruitgang op dit gebied.

Het team van wetenschappers van de Guangzhou Institutes of Biomedicine and Health injecteerde ruim 1,800 varkensembryo's met menselijke stamcellen en bracht ze over in de baarmoeder van vrouwelijke varkens. De chimere embryo's mochten zich maximaal 28 dagen ontwikkelen voordat de zwangerschappen werden stopgezet voor verder onderzoek. De onderzoekers verzamelden vijf embryo's, die allemaal nieren bevatten die normaal groeiden en voor 65% uit menselijke cellen bestonden.

Eerdere pogingen om menselijke en varkenscellen te integreren waren met uitdagingen geconfronteerd, omdat varkenscellen de neiging hadden om te concurreren en de dood van menselijke cellen te veroorzaken. De onderzoekers in deze studie gebruikten echter een tool voor het bewerken van genen, Crispr genaamd, om twee genen uit te schakelen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van varkensnieren. Hierdoor ontstond een micro-omgeving waarin de gehumaniseerde nieren konden gedijen. Door gewone menselijke cellen om te zetten in pluripotente stamcellen en hun kansen op integratie met varkenscellen te vergroten, werden de embryo's met succes ontwikkeld.

Hoewel de nieren in dit onderzoek structuren vertoonden die kenmerkend zijn voor een normale nierontwikkeling, blijft het onzeker of ze zich zouden hebben verder ontwikkeld tot volledig functionerende organen. Bovendien zijn er zorgen geuit over het potentieel voor kanker als gevolg van het bewerken van genen in menselijke cellen. Uitgebreide dierproeven zouden nodig zijn om de veiligheid te garanderen van organen die met deze technieken zijn gekweekt.

Ondanks de uitdagingen zijn de wetenschappers die bij dit onderzoek betrokken zijn van mening dat varkens ideale donordieren zijn vanwege hun overeenkomsten in anatomische en orgaangrootte met mensen. Omdat de gemiddelde wachttijd voor een niertransplantatie drie tot vijf jaar bedraagt, is de vraag naar transplanteerbare organen veel groter dan het aanbod. Dit baanbrekende onderzoek biedt hoop om deze orgaantekortcrisis in de toekomst mogelijk te overwinnen.

Bronnen:

- Origineel artikel: Bron naam

– Definitie van chimere organismen: definitiebron

– Definitie van Crispr: Definitiebron