Wetenschappers ontwikkelen biocoating met verf om de lucht in het Marshabitat aan te vullen

Onderzoekers hebben een biocoating ontwikkeld, Green Living Paint genaamd, die in het leefgebied op Mars zou kunnen worden verwerkt als aanvulling op de lucht. De biocoating bevat een soort bacterie genaamd Chroococcidiopsis cubana, die een unieke vorm van fotosynthese gebruikt om te overleven in extreme omstandigheden. Deze bacterie neemt kooldioxide (CO2) op en geeft daarbij zuurstof af. Het team onder leiding van microbioloog Simone Krings van de Universiteit van Surrey in Groot-Brittannië wilde een duurzame en milieuvriendelijke biocoatingmatrix voor de bacteriën creëren.

De biocoating is ontwikkeld door latex te mengen met nanokleideeltjes om een ​​poreuze maar mechanisch robuuste structuur te verkrijgen. De onderzoekers observeerden de coating gedurende 30 dagen en ontdekten dat deze consistent tot 0.4 gram zuurstof per gram biomassa per dag afgeeft, terwijl ze CO2 absorbeert. Deze duurzame methode heeft implicaties voor de verkenning van de ruimte en voor het wegnemen van zorgen over de stijgende emissies en watertekorten op aarde.

Hoewel de huidige zuurstofproductie op zichzelf niet voldoende is voor een Mars-habitat, zou dit de hoeveelheid zuurstof die ruimtemissies moeten transporteren aanzienlijk kunnen verminderen. Het vermogen van Chroococcidiopsis cubana om te overleven in extreme omgevingen maakt het een potentiële kandidaat voor kolonisatie van Mars. Het onderzoek is gepubliceerd in Microbiology Spectrum.

