Parasitaire wormen manipuleren mieren om door grassprietjes te navigeren

Uit een recent onderzoek is gebleken dat parasitaire wormen, bekend als lancetleverwormen, een geavanceerdere strategie hebben om mieren te infecteren dan eerder werd gedacht. Deze wormen dwingen mieren om op grashalmen te klimmen en vervolgens weer naar beneden te klimmen als het weer te warm wordt. Het doel van deze manipulatie is om de kans te vergroten dat de mieren door grotere dieren worden opgegeten, waardoor de wormen hun levenscyclus kunnen voortzetten.

Lancetleverbotten leven als volwassen dieren voornamelijk in koeien of andere grazende herkauwers. Via de uitwerpselen van de koe leggen de wormen eitjes in het gras, die vervolgens door slakken worden opgegeten. In de slakken bereiken de wormen het volgende larvale stadium en planten zich ongeslachtelijk voort. De slakken reageren op de besmetting door cysten rond de wormen te vormen, die uiteindelijk worden uitgehoest en door mieren worden opgenomen, samen met de wormlarven.

Eenmaal in een mier gaan de larven hun volgende levensfase in. De meeste migreren naar de maag van de mier, maar één zal zijn weg vinden naar de hersenen en de controle overnemen. De geïnfecteerde mier wordt vervolgens gedwongen naar de top van een grashalm te klimmen en zich te hechten, waardoor grotere dieren de kans krijgen de mier en de wormen op te eten. De wormen bereiken uiteindelijk de volwassenheid in hun laatste gastheer, verplaatsen zich naar de lever, voeden zich, paren en leggen eieren om de cyclus opnieuw te starten.

Een team van onderzoekers van de Universiteit van Kopenhagen besloot dit complexe proces verder te onderzoeken. Ze bestudeerden ruim duizend besmette mieren in een bos in Denemarken en ontdekten dat de temperatuur de grootste invloed had op het gedrag van de mieren. De mieren bleven tijdens koele dagen op het gras, maar kropen op warme dagen weer naar beneden. Dit suggereert dat de wormen de mieren 's nachts en 's ochtends manipuleren om ze in het gras te positioneren wanneer grazende dieren actief zijn en ze vervolgens overdag tegen de zon te beschermen.

Deze bevindingen benadrukken de complexiteit van het gedrag van parasieten en de noodzaak van verder onderzoek om de specifieke mechanismen te begrijpen die door deze staartvinnen worden gebruikt om de hersenen van de mieren te manipuleren. Hoewel mensen af ​​en toe geïnfecteerd kunnen raken door lancetleverwormen, zijn deze infecties zeldzaam en zijn mensen toevallige gastheren.

Bronnen: Gedragsecologie