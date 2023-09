Parasitaire wormen manipuleren mieren om in grassprietjes te klimmen

Uit recent onderzoek is gebleken dat parasitaire wormen, met name lancetleverwormen, het vermogen hebben om mieren te manipuleren om op grassprieten te klimmen en vervolgens weer naar beneden te klimmen als het weer te warm wordt. Deze wormen hebben een complexe levenscyclus die ervan afhankelijk is dat ze door grotere dieren worden opgegeten om hun voortplantingscyclus voort te zetten.

De lancetleverwormen leven voornamelijk als volwassenen in koeien of andere grazende herkauwers. Om hun uiteindelijke gastheer te bereiken, doorlopen ze echter een reeks fasen. De wormeieren worden door koeien uitgescheiden en komen in het gras terecht, waar ze door slakken worden geconsumeerd. In de slakken bereiken de wormen het larvenstadium en planten zich ongeslachtelijk voort. De slakken reageren op de besmetting door cysten rond de wormen te vormen, die vervolgens als slijmballen worden uitgehoest. Mieren consumeren onbewust deze slijmballen, samen met de wormlarven.

Eenmaal in de mier groeien de larven en migreren ze naar de maag van de mier, terwijl één larve zich een weg baant naar de hersenen van de mier en de controle overneemt. De geïnfecteerde mier wordt vervolgens gemanipuleerd om naar de top van een grashalm te klimmen en zich daaraan vast te grijpen, waardoor het een gemakkelijk doelwit wordt voor rondzwervende herkauwers om onbedoeld de mier en de parasieten te verorberen. Eenmaal in de laatste gastheer bereiken de wormen de volwassenheid, verplaatsen zich naar de lever, voeden zich, paren en leggen eieren, waardoor de cyclus opnieuw wordt gestart.

Onderzoekers van de afdeling Plant- en Milieuwetenschappen van de Universiteit van Kopenhagen hebben een onderzoek uitgevoerd om het gedrag van geïnfecteerde mieren beter te begrijpen. Ze observeerden meer dan 1,000 geïnfecteerde mieren in Bidstrup Forests, Denemarken, gedurende 13 niet-opeenvolgende dagen. Uit het onderzoek bleek dat temperatuur een belangrijke rol speelde in het gedrag van de mieren. Op koele dagen bleven de mieren voornamelijk op het gras, terwijl ze op warmere dagen weer naar beneden kropen en hun normale activiteiten hervatten. Dit suggereert dat de wormen de mieren 's nachts en in de vroege ochtenduren manipuleren.

De studie benadrukt de complexiteit en verfijning van deze parasieten en hoe weinig we nog steeds over hen weten. Verder onderzoek is nodig om de specifieke mechanismen bloot te leggen die de staartvinnen in staat stellen de hersenen van de mier te manipuleren. Hoewel mensen af ​​en toe door deze wormen kunnen worden besmet, zijn infecties zeldzaam en zijn mensen toevallige gastheren.

Bron: The Guardian