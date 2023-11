Nieuwe inzichten in de kern-mantelgrens van de aarde onthuld door recente experimenten

By

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan over de kern-mantelgrens van de aarde, en werpen licht op de mysterieuze interacties tussen silicaat en metalen materialen onder extreme omstandigheden. Voorheen was er weinig bekend over de chemische dynamiek van dit gebied, maar recente experimenten hebben een fascinerend fenomeen aan het licht gebracht.

Een team van onderzoekers van de Arizona State University, onder leiding van wetenschappers Dan Shim, Taehyun Kim en Joseph O'Rourke van de School of Earth and Space Exploration, voerde experimenten met hoge temperaturen en druk uit met behulp van geavanceerde technieken bij de Advanced Photon Source van Argonne. Nationaal Lab en PETRA III van Deutsches Elektronen-Synchrotron in Duitsland.

Hun experimenten simuleerden de extreme omstandigheden op de kern-mantelgrens en toonden aan dat water van het aardoppervlak diep in de planeet kan sijpelen. Wanneer het ondergedompelde water de kern-mantelgrens bereikt, vindt er een chemische reactie plaats, die leidt tot de vorming van een duidelijke waterstofrijke, siliciumarme laag.

Deze nieuwe laag beïnvloedt de eigenschappen van de buitenste kern en transformeert deze in een filmachtige structuur. Bovendien genereert de reactie silicakristallen, die opstijgen en in de mantel integreren, waardoor de temperatuuromstandigheden op de kern-mantelgrens worden beïnvloed.

Deze bevindingen dagen de lang gekoesterde overtuiging uit dat er beperkte materiële uitwisseling bestaat tussen de mantel en de kern van de aarde. Het lijkt erop dat er aanzienlijke materiaaluitwisseling plaatsvindt als gevolg van de diepe infiltratie van water gedurende miljarden jaren. De interactie tussen water en silicium in de kern leidt tot de vorming van silica, wat een meer dynamische kern-mantelrelatie benadrukt.

De ontdekking suggereert ook dat er een grotere mondiale watercyclus bestaat dan eerder werd gedacht. De diepe metalen kern en de oppervlaktewatercyclus zijn met elkaar verbonden via geochemische processen, die aanzienlijk worden beïnvloed door het gemodificeerde gebied op de kern-mantelgrens.

Hoewel verder onderzoek nodig is om de implicaties van deze ontdekking volledig te begrijpen, biedt het waardevolle inzichten in de interne processen van de aarde en vergroot het ons begrip van de complexe interacties die diep in onze planeet plaatsvinden.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat is de kern-mantelgrens?

De kern-mantelgrens is het gebied dat de kern van de aarde, die voornamelijk uit gesmolten ijzer en nikkel bestaat, scheidt van de omringende mantel, die uit vast gesteentemateriaal bestaat.

Vraag: Wat zijn de implicaties van de recente experimenten?

Uit de experimenten blijkt dat water van het aardoppervlak het diepe binnenland kan infiltreren, chemische reacties kan veroorzaken en de samenstelling van de kern-mantelgrens kan wijzigen. Dit daagt eerdere aannames uit over de beperkte materiaaluitwisseling tussen de mantel en de kern.

Vraag: Welke invloed heeft deze ontdekking op ons begrip van de watercyclus van de aarde?

De bevindingen suggereren een uitgebreidere mondiale watercyclus dan eerder werd gedacht, met diepe verbindingen tussen de diepe metalen kern en het water aan de oppervlakte. Het veranderde gebied op de kern-mantelgrens speelt een cruciale rol in deze geochemische processen.

Vraag: Welke technieken werden bij de experimenten gebruikt?

Bij de experimenten werd gebruik gemaakt van laserverwarmde diamant-aambeeldceltechnieken bij hoge temperatuur en druk in geavanceerde faciliteiten in de Verenigde Staten en Duitsland om de extreme omstandigheden aan de kern-mantelgrens van de aarde na te bootsen.

Vraag: Waar kan ik meer informatie vinden over het onderzoek?

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Geoscience.