Grafeen vertoont unieke elektronische eigenschappen wanneer het in vijf lagen is gerangschikt

Een recent onderzoek van MIT heeft nieuw elektronisch gedrag in grafeen blootgelegd wanneer het in lagen wordt gestapeld. Grafeen, een koolstoflaag van één atoom dik, staat bekend om zijn sterkte en geleidbaarheid, en deze nieuwe bevinding zou tot nog meer potentiële toepassingen voor het materiaal kunnen leiden.

Uit de studie bleek dat het stapelen van grafeen in vijf lagen in een specifiek patroon een ‘multiferroïsche’ toestand creëert, waarin het zowel onconventioneel magnetisme als een specifiek soort elektronisch gedrag vertoont. Multiferroïsche materialen zijn zeldzaam en kunnen in de elektronica worden gebruikt om de snelheid van harde schijven te verhogen en tegelijkertijd de energiekosten te verlagen. Traditionele magnetische harde schijven zijn afhankelijk van elektrische stromen om microscopisch kleine magneten te schakelen die binaire gegevens vertegenwoordigen. Als opslagapparaten echter zouden worden gemaakt met multiferroïsche materialen zoals gestapeld grafeen, zouden deze magneten efficiënter en met minder energie kunnen worden geschakeld.

Ook ontdekten de onderzoekers twee unieke eigenschappen van het gelaagde grafeen. Ten eerste coördineerden de elektronen in het grafeen hun baanbeweging, vergelijkbaar met planeten die in dezelfde richting cirkelen. Bovendien nestelden de elektronen zich in elektronische ‘valleien’, de laagste energietoestanden die voor hen beschikbaar waren, en gaven er de voorkeur aan zich in de ene vallei boven de andere te vestigen. Deze coördinatie en voorkeur voor één vallei wordt alleen waargenomen in vijflaags grafeen.

Het team was in staat zowel het magnetisme als de elektronische eigenschappen van de grafeenlagen te beheersen. Deze nieuwe ontdekking, die ze ‘ferro-valleytricity’ noemden, biedt nieuw inzicht in het gedrag van grafeen en opent mogelijkheden voor het ontwerpen van efficiëntere opslagapparaten.

