Genezing van botverlies bij astronauten is veelbelovend

Er is aangetoond dat een speciaal samengesteld medicijn botverlies bij muizen voorkomt, wat mogelijk ten goede zou kunnen komen aan astronauten aan boord van het Internationale Ruimtestation (ISS). Onderzoekers van de Universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) en het Forsyth Institute in Massachusetts hebben een medicijn ontwikkeld dat niet alleen botverlies bij muizen in het ISS voorkomt, maar ook hun botdichtheid verhoogt.

Het team ontdekte dat microzwaartekracht een afname van één procent in de botmineraaldichtheid (BMD) per maand blootstelling veroorzaakt. Om dit tegen te gaan, gebruikten ze een eiwit genaamd NELL-1, dat de botgroei reguleert, en wijzigden het om een ​​medicijn te creëren dat bekend staat als BP-NELL-PEG en dat zich richt op botweefsel zonder negatieve bijwerkingen. De muizen behandeld met BP-NELL-PEG vertoonden een significante toename in BMD vergeleken met de controlegroep.

Hoewel deze doorbraak veelbelovend is voor toekomstige ruimtemissies, inclusief langere verblijven in microzwaartekracht, is er geen informatie beschikbaar over wanneer menselijke proeven met NELL-1 zouden kunnen beginnen. Tot nu toe heeft slechts één bedrijf, Bone Biologics gevestigd in Massachusetts, klinische proeven op mensen uitgevoerd met behulp van NELL-1 voor de behandeling van degeneratieve schijfaandoeningen in een pilotprogramma in Australië. De status van dit onderzoek blijft onzeker.

Ondanks de mogelijke remedie voor botverlies bij astronauten, is aanvullend onderzoek nodig om andere gezondheidseffecten van blootstelling aan de ruimte aan te pakken, zoals veranderingen in de hersenen. Voorlopig zullen astronauten blijven vertrouwen op regelmatige loopbandsessies om de risico's die gepaard gaan met langdurige ruimtemissies te beperken.

