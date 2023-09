Het mysterie van roze diamanten: wetenschappers vinden het ‘ontbrekende ingrediënt’ voor formatie

Wetenschappers hebben onlangs een baanbrekende ontdekking gedaan met betrekking tot de vorming van roze diamanten, bekend om hun zeldzaamheid en voortreffelijke schoonheid. Roze diamanten behoren tot de duurste stenen ter wereld en worden al lang begeerd door verzamelaars en sieradenliefhebbers. Het merendeel van deze zeldzame edelstenen, ruim 90 procent, werd ontdekt in de Argyle-mijn in het afgelegen noordwesten van Australië, die onlangs zijn activiteiten heeft stopgezet.

De vraag waarom de Argyle-mijn zo’n groot aantal roze diamanten produceerde, houdt onderzoekers al jaren bezig. In tegenstelling tot de meeste andere diamantmijnen, die zich in het midden van continenten bevinden, bevindt de Argyle-mijn zich aan de rand ervan. In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications onthulde een team van Australische wetenschappers dat de roze diamanten naar het aardoppervlak werden gebracht door het uiteenvallen van het eerste supercontinent ongeveer 1.3 miljard jaar geleden.

Volgens de hoofdauteur van het onderzoek, Hugo Olierook van de Curtin University in West-Australië, waren twee van de drie noodzakelijke ingrediënten voor de vorming van roze diamanten al bekend. Het eerste ingrediënt is koolstof, dat zich diep in de aarde moet bevinden, minstens 150 kilometer (93 mijl) onder het oppervlak. Als de koolstof ondieper zou zijn, zou deze veranderen in grafiet, een stof die veel minder waardevol is dan diamanten.

Het tweede ingrediënt is de precieze hoeveelheid druk die nodig is om de helderheid van de diamanten te veranderen en ze hun kenmerkende roze tint te geven. Olierook legt uit dat te weinig druk uitoefenen zou resulteren in heldere diamanten, terwijl te veel druk ervoor zou zorgen dat ze bruin worden. Het is vermeldenswaard dat een groot deel van de diamanten die in de Argyle-mijn werden gevonden, van de minder waardevolle bruine variant waren.

Deze recente ontdekking werpt licht op het vormingsproces van roze diamanten en biedt waardevol inzicht voor het lokaliseren van soortgelijke afzettingen over de hele wereld. Verder onderzoek op dit gebied zou aanvullende bronnen van deze zeer gewilde edelstenen kunnen aan het licht brengen, waardoor een groter aanbod op de markt zou kunnen ontstaan. Het onderzoek versterkt de aantrekkingskracht en intriges rond roze diamanten, waardoor hun reputatie als een van de meest gewaardeerde en exclusieve stenen ter wereld wordt versterkt.

Bronnen:

– Murray Rayner, De ontdekking van roze diamanten kan helpen bij het vinden van nieuwe afzettingen, Phys.org

– Traffic Studio #B, Roze diamanten zijn ongelooflijk zeldzaam – en duur. Wetenschappers weten dat ze denken te weten hoe ze zijn gevormd, Business Insider