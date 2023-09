Het ‘ontbrekende ingrediënt’ voor gevonden roze diamanten, wat deuren opent voor nieuwe ontdekkingen

Wetenschappers hebben een baanbrekende ontdekking gedaan die licht werpt op de oorsprong van roze diamanten, een van de duurste en meest gewilde edelstenen ter wereld. Het merendeel van de roze diamanten is opgegraven in de nu gesloten Argyle-mijn in het afgelegen noordwesten van Australië, maar de redenen achter de overvloed aan deze edelstenen zijn een mysterie gebleven.

In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications onthulde een team van Australische onderzoekers dat de roze diamanten werden gevormd als gevolg van het uiteenvallen van het eerste supercontinent ongeveer 1.3 miljard jaar geleden. Deze gebeurtenis bracht de diamanten naar het aardoppervlak, waardoor ze toegankelijk werden voor mensen.

De hoofdauteur van het onderzoek, Hugo Olierook van Curtin University, legde uit dat voor de vorming van roze diamanten drie ingrediënten nodig zijn. De eerste is koolstof, maar niet zomaar koolstof; het moet zich diep in de aarde bevinden, minder dan 150 km. Het tweede ingrediënt is de juiste hoeveelheid druk om de helderheid van de diamanten te beïnvloeden, waardoor ze van helder naar roze veranderen. Ten slotte is het ontbrekende ingrediënt een vulkanische gebeurtenis die de diamanten naar het aardoppervlak heeft gedreven.

Met behulp van een laser die dunner is dan een mensenhaar, onderzochten de onderzoekers kristallen in een Argyle-steenmonster en stelden vast dat de diamanten 1.3 miljard jaar geleden ontstonden, wat 100 miljoen jaar later is dan eerder werd aangenomen. Deze tijdlijn komt overeen met het uiteenvallen van het supercontinent, bekend als Nuna of Columbia, dat ongeveer 1.8 miljard jaar geleden plaatsvond.

Tijdens deze periode van wereldschokkende botsingen werd door een enorme druk de kleur in de diamanten veranderd, waardoor ze hun roze tint kregen. Toen Nuna uit elkaar begon te vallen, activeerde het het ‘litteken’ van deze botsingen, waardoor magma door het oude litteken omhoog schoot en de diamanten met zich meebracht.

Hoewel de Argyle-mijn gesloten is, zou dit nieuwe inzicht in het vormingsproces van roze diamanten toekomstige pogingen om soortgelijke edelstenen te lokaliseren kunnen ondersteunen. Gebieden aan de randen van continenten, zoals Canada, Rusland, zuidelijk Afrika en Australië, die ook werden getroffen door het uiteenvallen van Nuna, hebben het potentieel om nieuwe ‘roze diamantparadijzen’ te worden.

Hoewel de waarde van roze diamanten naar verwachting zal blijven stijgen naarmate het aanbod afneemt, zal het vinden van meer van deze zeldzame edelstenen geen gemakkelijke of snelle taak zijn. Deze ontdekking maakt echter de weg vrij voor verdere verkenning en de potentiële opgraving van nog prachtigere roze diamanten.

Bron: Natuurcommunicatie.