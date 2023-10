Koraalverbleking gevonden op onverwachte diepten in de Indische Oceaan

Onderzoekers van de Universiteit van Plymouth hebben een verrassende ontdekking gedaan met betrekking tot koraalverbleking in de Indische Oceaan. Ze vonden bewijs van koraalverbleking tot 90 meter onder het oppervlak, diepten waarvan eerder werd gedacht dat ze bestand waren tegen de opwarming van de oceaan. Uit het onderzoek, gepubliceerd in Nature Communications, bleek dat tot 295 procent van de riffen in bepaalde delen van de zeebodem beschadigd was door de stijgende oceaantemperaturen.

Traditioneel werd aangenomen dat diepere koralen veerkrachtig waren tegen de opwarming van de oceaan, omdat men dacht dat de koelere wateren waarin ze leven relatief stabiel bleven. Deze studie heeft echter aangetoond dat dit niet het geval is, waardoor riffen op vergelijkbare diepten over de hele wereld mogelijk gevaar lopen door klimaatveranderingen.

Het onderzoeksteam gebruikte een combinatie van in situ monitoring, onderwaterrobots en door satellieten gegenereerde oceanografische gegevens om het fenomeen te bestuderen. Ze ontdekten dat zelfs als de oppervlaktetemperatuur stabiel bleef, een aanzienlijke temperatuurstijging onder het oppervlak diepzeekoraal aantastte. Deze diepzeebleking vond zelfs plaats toen ondiepere riffen geen tekenen van schade vertoonden.

Hoewel uit het onderzoek bleek dat delen van het rif zich hadden hersteld toen onderzoekers in 2020 en 2022 terugkeerden, zijn de bevindingen nog steeds reden tot zorg. Van mesofotische koralen, gevonden tussen 100 en 490 meter onder het oppervlak, werd verwacht dat ze de ecologische schade zouden verzachten die wordt veroorzaakt door koraalverbleking in ondiep water als gevolg van de opwarming van de oceaan. Deze koralen lopen nu echter ook gevaar.

De impact van klimaatverandering op de oceanografie van de regio wordt versterkt door natuurlijk voorkomende cycli, zoals El Nino en de dipool in de Indische Oceaan. De onderzoekers benadrukken de dringende noodzaak om ons begrip van de impact van deze veranderingen op deze omgevingen, waarover we momenteel beperkte kennis hebben, uit te breiden.

Bronnen:

– Studie gepubliceerd in Nature Communications

– Onderzoeksteam van de Universiteit van Plymouth