Een nieuwe schrijfmethode in water ontdekt door Duitse natuurkundigen

Duitse natuurkundigen hebben een unieke methode ontwikkeld om in water en andere vloeibare substraten te schrijven. De meeste conventionele schrijfmethoden omvatten het uitsnijden van lijnen of het aanbrengen van inkt op vaste substraten, waarbij intermoleculaire krachten ervoor zorgen dat de geschreven figuren hun vorm behouden. Deze methoden zijn echter niet effectief voor oppervlakken die zijn ondergedompeld in vloeistoffen.

Het Duitse onderzoeksteam wilde een manier vinden om “in een vloeistof te schrijven” zonder de beperkingen van een substraat. Ze hadden een methode nodig die de verspreiding van getekende lijnen kon tegengaan en een kleine ‘pen’ kon gebruiken die geen turbulentie veroorzaakte terwijl deze door het vloeibare medium bewoog.

Hun oplossing bestond erin de inkt rechtstreeks in het water te doen en een microkraal van ionenuitwisselingsmateriaal als pen te gebruiken. Het kleine kraaltje, met een diameter tussen 20 en 50 micron, veroorzaakt geen wervels. Door de lokale pH-waarde van het water te veranderen, trekt de kraal inktdeeltjes aan, waardoor letters of karakters kunnen worden geschreven of getekend.

Het team heeft hun methode met succes gedemonstreerd in een klein waterbad, waarbij een patroon ter grootte van de titel van een 'I'-teken is ontstaan. Hun aanpak is flexibel genoeg om elke vorm van schrijven te reproduceren waarin doorlopende lijnen worden gebruikt. De methode zou mogelijk pauzes tussen afzonderlijke letters mogelijk kunnen maken door het ionenuitwisselingsproces aan en uit te zetten, en door te wissen of te corrigeren wat er is ‘geschreven’.

De onderzoekers suggereren ook de mogelijkheid om andere soorten deeltjes te gebruiken, zoals deeltjes die worden verwarmd door lasers of individueel bestuurbare microzwemmers, om parallel schrijven van structuren in water mogelijk te maken en complexe dichtheidspatronen te genereren.

Hoewel dit werk zich nog in de voorbereidende fase bevindt, vertoont het veelbelovend potentieel voor nieuwe manieren van schrijven en tekenen in vloeibare substraten.

Bron: Klein, 2023. DOI: 10.1002/smll.202303741