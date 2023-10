Het verrassende leven in de diepzee onthuld in nieuwe beelden

Nieuw vrijgegeven beelden vastgelegd in de mysterieuze ‘schemerzone’ van de diepzee hebben een wereld onthuld die bruist van leven. Deze beelden zijn gemaakt rond de Geologist Seamounts nabij de Hawaiiaanse eilanden, met behulp van een diepzee-verkenningsvoertuig genaamd Mesobot. De schemerzone verwijst naar gebieden in de oceaan waar zonlicht niet kan binnendringen, beginnend op een diepte van ongeveer 100 meter (330 voet).

De beelden tonen een scala aan fascinerende organismen, waaronder lange ketens van wezens, levensvormen met tentakels en zelfs een inktvis die een defensieve inktwolk uitstraalt. Deze organismen vormen de grootste dierenmigratie op aarde, omdat ze dagelijks van het oppervlaktewater naar de donkere diepten migreren om zich overdag te verstoppen. Deze migratie speelt een cruciale rol in de regulering van het mondiale klimaat door de oceaan door koolstof van het oppervlaktewater naar de diepe oceaan te transporteren, waar het voor lange perioden kan worden vastgelegd.

De Mesobot is, in tegenstelling tot andere diepzee-exploratievoertuigen, ontworpen om een ​​minimale impact te hebben op het leven in de diepe oceaan. Het slanke ontwerp en de langzaam bewegende propellers voorkomen dat hij de wilde dieren die hij tegenkomt wegjaagt. Dit is belangrijk gezien de kwetsbare aard van diepzee-ecosystemen.

De diepzee blijft grotendeels onontgonnen; slechts ongeveer 25 procent van de zeebodem is adequaat in kaart gebracht. Diepzeemissies zijn essentieel voor het ontdekken en begrijpen van het diverse en vaak raadselachtige leven dat in deze onbekende gebieden bestaat. Bovendien kunnen deze missies potentiële toepassingen voor het diepzeeleven aan het licht brengen, zoals de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Studies hebben aangetoond dat ongewervelde zeedieren een grotere verscheidenheid aan antibiotica, kankerbestrijdende en ontstekingsremmende stoffen produceren dan welke groep landorganismen dan ook.

Het begrijpen van de diepzee en haar bewoners heeft verstrekkende gevolgen, vooral nu industriële activiteiten zoals diepzeemijnbouw steeds vaker voorkomen. Door licht te werpen op deze verborgen wereld hopen wetenschappers deze kwetsbare ecosystemen te behouden en te beschermen en de potentiële voordelen ervan te benutten.

