Wetenschappers identificeren triggers voor bacteriële pathogenen, waardoor de deur wordt geopend voor nieuwe behandelingsstrategieën

Nieuw onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Nevada, Las Vegas (UNLV) werpt licht op schadelijke bacteriën en hoe zij bepaalde genen activeren die ziekten in het menselijk lichaam veroorzaken. Onder leiding van microbioloog Helen Wing heeft een team van interdisciplinaire wetenschappers hun aandacht gevestigd op Shigella, een dodelijke bacteriële ziekteverwekker die verantwoordelijk is voor het veroorzaken van symptomen zoals buikkrampen, koorts en diarree. De Centers for Disease Control and Prevention schatten dat Shigella-infecties wereldwijd elk jaar tot 600,000 sterfgevallen leiden.

Een van de belangrijkste ontdekkingen van de onderzoekers is de rol van een belangrijk eiwit genaamd VirB, dat fungeert als een ‘schakelaar’ die de bacterie ertoe aanzet ziekten bij mensen te veroorzaken. Het eiwit bindt zich aan het DNA van Shigella, waardoor de ziekte wordt geactiveerd. Uit het onderzoek bleek echter dat het verstoren van het bindingsproces van VirB mogelijk kan voorkomen dat Shigella ziekte veroorzaakt.

Het onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift mBio, heeft erkenning gekregen als een 'Editor's Pick'. Wanneer er vervangingen plaatsvinden in het VirB-eiwit, verliest het zijn vermogen om virulentiegenen in Shigella te activeren, waardoor de bacterie effectief niet-infectieus wordt. Deze bevinding opent de mogelijkheid om behandelingen te ontwikkelen die zich richten op het VirB-eiwit om Shigella-infecties te bestrijden.

Het team van het microbiologielaboratorium van UNLV wil een beter inzicht krijgen in deze ‘switch’-eiwitten, die doorgaans onschadelijke bacteriën kunnen transformeren in agressieve ziekteverwekkers. Het uiteindelijke doel is om methoden te ontdekken voor het bestrijden van ziekteverwekkende bacteriën en mogelijk nieuwe medicijnen te ontwikkelen die zich op deze eiwitten richten.

De implicaties van dit onderzoek reiken verder dan Shigella naar andere pathogenen. De wetenschappers zijn van mening dat soortgelijke benaderingen kunnen worden toegepast op andere klinisch relevante bacteriën door zich te richten op verschillende eiwitten die betrokken zijn bij de virulentie van de ziekte. Door de werking en interacties van deze eiwitten te begrijpen, hopen wetenschappers de behandelingsstrategieën te verbeteren en de last van infectieziekten wereldwijd te verlichten.

Een van de belangrijkste moleculen die betrokken zijn bij het bindingsproces is cytidinetrifosfaat (CTP), dat cruciaal is voor de regulatie van VirB. Door de CTP-binding te verstoren hopen onderzoekers behandelingsstrategieën te ontwikkelen die de impact van schadelijke bacteriën zoals Shigella kunnen minimaliseren.

Dit onderzoek markeert een belangrijke stap voorwaarts in het blootleggen van de triggers voor bacteriële pathogenen en opent de deur naar nieuwe wegen voor behandeling en preventie. Door de mechanismen te begrijpen die ervoor zorgen dat bacteriën ziekten kunnen veroorzaken, kunnen wetenschappers effectievere strategieën ontwikkelen om deze infecties te bestrijden en de mondiale gezondheid te verbeteren.

