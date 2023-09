Fracking met vloeibaar CO2 kan kleine trillingen veroorzaken, blijkt uit nieuw onderzoek

By

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat fracken, of het nu wordt uitgevoerd met vloeibaar koolstofdioxide (CO2) of water, kleine trillingen kan veroorzaken. Deze studie bevestigt dat de trillingen worden veroorzaakt door dezelfde processen die mogelijk tot grotere, schadelijke aardbevingen kunnen leiden.

Bij fracking, of hydraulisch breken, worden vloeistoffen onder het aardoppervlak geïnjecteerd om olie en aardgas te winnen. Terwijl traditionele frackmethoden gebruik maken van afvalwater, richtte dit specifieke onderzoek zich op het gebruik van vloeibaar CO2. Fracking met vloeibaar CO2 heeft als bijkomend voordeel dat het koolstof vastlegt, waardoor de bijdrage ervan aan het vasthouden van atmosferische warmte wordt verminderd.

Schattingen suggereren dat het fracken van kooldioxide het potentieel heeft om jaarlijks evenveel koolstof te besparen als een miljard zonnepanelen. Dit maakt het een milieuvriendelijkere optie vergeleken met het fracken van afvalwater, omdat het koolstof ondergronds en uit de atmosfeer houdt.

De studie, gepubliceerd in het tijdschrift Science, geeft aan dat de bevindingen van trillingen als gevolg van CO2-fracking waarschijnlijk ook van toepassing zijn op op water gebaseerd fracken. Beide methoden kunnen mogelijk seismische activiteit veroorzaken.

Seismologen debatteerden eerder over de bron van deze trillingen, waarbij sommigen suggereerden dat ze werden veroorzaakt door grote aardbevingen die zich ver weg voordeden, terwijl anderen veronderstelden dat het lawaai was dat werd veroorzaakt door menselijke activiteiten. Door seismometers te installeren rond een fracklocatie in Wellington, Kansas, konden de onderzoekers vaststellen dat de trillingen inderdaad verband hielden met de vloeistofinjecties.

Het monitoren van deze activiteiten is cruciaal voor het begrijpen van de vervorming van gesteenten en het volgen van de beweging van vloeistoffen na injectie. Modelleringsexperimenten kunnen helpen bij het bepalen van veilige vloeistofinjectiedrukken om de kans op het veroorzaken van schadelijke seismische activiteit te minimaliseren. De aanwezigheid van onbekende fouten maakt het echter een uitdaging om de uitkomst in alle gevallen te voorspellen.

Dit onderzoek werpt licht op de potentiële impact van fracken op seismische activiteiten en benadrukt de noodzaak van zorgvuldige monitoring en regulering om de risico's die met het proces gepaard gaan te beperken.

Bronnen:

– Shankho Niyogi, Abhijit Ghosh, Abhash Kumar en Richard W. Hammack. “Tremorsignalen tijdens vloeistofinjectie worden gegenereerd door foutslip.” Wetenschap.

– UC-rivieroever. “Fracken kan kleine trillingen veroorzaken, ongeacht de gebruikte vloeistof.” ScienceDaily, 4 augustus 2023.