De rol van de magnetotail van de aarde in de watervorming op de maan

Een recente studie heeft licht geworpen op de oorsprong van water op de maan en suggereert dat elektronengolven in de magnetostaart van de aarde verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het genereren van bevroren H2O op het maanoppervlak. Hoewel de aanwezigheid van ijs op de maan al enige tijd bekend is, is de bron van dit water een mysterie gebleven.

Het onderzoek, geleid door Shai Li van de Universiteit van Hawaï, verbindt de aanwezigheid van water op de maan met het gebied rond de aarde dat bekend staat als de magnetosfeer. De magnetosfeer fungeert als een schild en beschermt de aarde tegen straling van zonne- en kosmische deeltjes.

Terwijl de maan om de aarde draait, passeert hij de magnetostaart, een langwerpige staart die ontstaat doordat de zonnewind tegen de magnetosfeer duwt. Deze staart bevat sterk geladen deeltjes, waaronder elektronen en ionen. De magnetostaart beschermt de maan tegen geladen deeltjes, terwijl het licht toch het maanoppervlak kan bereiken.

Uit het onderzoek, gebaseerd op gegevens verzameld door de Indiase ruimtesonde Chandrayaan-1, blijkt dat de watervorming op de maan niet zoals verwacht afnam toen het door de magnetotail ging. Eerdere studies hadden gesuggereerd dat de watervorming op het maanoppervlak voornamelijk te wijten was aan waterstofionen in de zonnewind. De onderzoekers ontdekten echter dat er extra bronnen van watervorming in de magnetostaart moeten zijn.

De onderzoekers stellen voor dat hoogenergetische elektronen in de magnetostaart reageren met de maangrond, waarbij opgesloten waterstof vrijkomt dat vervolgens water kan vormen. Verder onderzoek naar het watergehalte aan de maanpolen tijdens verschillende punten tijdens de passage van de maan door de magnetostaart is gepland om een ​​beter begrip van dit proces te krijgen.

Dit onderzoek is belangrijk omdat het wetenschappers helpt waterbronnen op de maan te lokaliseren, wat cruciaal zal zijn voor toekomstige maanmissies op lange termijn en mogelijk de vestiging van menselijke nederzettingen.

