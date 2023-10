De mysterieuze ‘zingende’ plasmagolven rondom Mercurius

Wetenschappers hebben een fascinerende ontdekking gedaan over de kleinste planeet in ons zonnestelsel: Mercurius. Onder leiding van astronoom Mitsunori Ozaki van de Kanazawa Universiteit in Japan hebben onderzoekers ‘zingende’ plasmagolven rond Mercurius gedetecteerd, die ons begrip van de magnetische omgeving van de planeet zouden kunnen vergroten.

Mercurius is uniek omdat het geen sterk magnetisch veld heeft vanwege de nabijheid van de zon. De ontdekking van deze plasmagolven, of ‘fluitende’ geluiden, is belangrijk omdat ze doorgaans worden waargenomen en opgenomen vanuit de atmosfeer van planeten als de aarde, Jupiter en Saturnus. Dit is echter de eerste keer dat dergelijke golven zijn gevonden rond Mercurius, een planeet met een vrijwel onbestaande atmosfeer als gevolg van voortdurende bombardementen door zonnewinden en straling van de zon.

In tegenstelling tot de aarde, die permanente stralingsgordels heeft zoals de ozonlaag om zonnestraling op te vangen, mist Mercurius deze bescherming. Daarom opent deze nieuwe ontdekking mogelijkheden om te bestuderen hoe de zonnewind het zwakke magnetische veld van Mercurius vormt.

De afgelopen maanden zijn er ook andere interessante feiten over Mercurius aan het licht gekomen. Ondanks het gebrek aan atmosfeer heeft de planeet zijn eigen unieke aurora. Bovendien staat Mercurius bekend om zijn snelle baan rond de zon, waarbij hij één omwenteling voltooit in slechts 88 aardse dagen. Verrassend genoeg is het niet de heetste planeet in ons zonnestelsel; die titel gaat naar Venus, dankzij de dichte atmosfeer. Bovendien hebben wetenschappers waargenomen dat Mercurius geleidelijk aan het krimpen is, een fenomeen dat onderzoekers al jaren in verwarring brengt.

Deze ontdekking van plasmagolven rond Mercurius vergroot onze kennis van de planeet en haar magnetische omgeving. Het biedt nieuwe mogelijkheden voor wetenschappers om dieper in de mysteries van Mercurius te duiken en een beter inzicht te krijgen in de effecten van zonnewind op deze rotsachtige planeet.

