Grondwaterafvoer heeft gevolgen voor het Great Barrier Reef

Uit een recent onderzoek, uitgevoerd door wetenschappers van de Southern Cross University, is gebleken dat het Great Barrier Reef aanzienlijk wordt beïnvloed door stikstof en fosfor die via de afvoer van grondwater in het ecosysteem terechtkomen. Deze ontdekking suggereert dat de huidige conserverings- en restauratie-inspanningen mogelijk vanuit een nieuw perspectief moeten worden benaderd.

Grondwaterafvoer verwijst naar het vrijkomen van water onder de waterlijn van de oceaan uit bronnen zoals ondergrondse watervoerende lagen en de zeebodem. Met behulp van natuurlijke tracers verzamelde het onderzoeksteam gegevens van offshore-transecten, rivieren en kustboringen langs de kust van Queensland. Het team ontdekte dat de afvoer van grondwater 10 tot 15 keer meer voedingsstoffen bijdroeg dan de toevoer van rivieren, waarbij stikstof bijna twee keer zoveel via het grondwater het rif binnendrong dan rivierwater.

Voorheen waren de meeste inspanningen om de nutriënteneffecten op het rif te verzachten gericht op de uitstroom uit riviersystemen. Deze studie benadrukt echter de noodzaak om rekening te houden met de langetermijnopslag van voedingsstoffen in het grondwater, die tientallen jaren lang in kustwateren kunnen worden geloosd. Schadelijke effecten zoals algenbloei, uitbraken van doornenkroon en visziekten zijn in verband gebracht met te hoge nutriëntenniveaus.

Dit onderzoek benadrukt het belang van het begrijpen en beheren van voedingsbronnen om het Great Barrier Reef te beschermen. Strategische verschuivingen in de managementaanpak zijn noodzakelijk om het rif voor toekomstige generaties veilig te stellen. De inspanningen moeten zich richten op het verminderen van de toevoer van nutriënten uit zowel grondwater- als rivierbronnen.

De studie werd gefinancierd door de Australian Research Council, de Herman Slade Foundation en de Great Barrier Reef Foundation. Door licht te werpen op de complexe nutriëntendynamiek binnen het ecosysteem draagt ​​dit onderzoek bij aan de voortdurende inspanningen voor behoud en herstel van het Great Barrier Reef.

