Ontdekking van 's werelds oudste door mensen gebouwde structuur werpt nieuw licht op vroege menselijke technologie

Britse en Afrikaanse archeologen hebben een baanbrekende ontdekking gedaan in zuidelijk Afrika: bewijs van 's werelds oudste door mensen gebouwde bouwwerk. Dit indrukwekkende bouwwerk, ruim een ​​half miljoen jaar geleden gebouwd door een uitgestorven mensensoort, werd gevonden in het noorden van Zambia in drassige grond. Aangenomen wordt dat de constructie, gemaakt van bewerkt hout, heeft gediend als een verhoogd spoor of platform door moerassen of in een waterrijk gebied.

Deze nieuw opgegraven structuur is minstens twee keer zo oud als elke andere bekende door mensen gemaakte structuur. De ontdekking zal naar verwachting een revolutie teweegbrengen in het archeologische begrip van vroege menselijke technologie en cognitieve vaardigheden. Het suggereert dat vroege mensen veel eerder over geavanceerde vaardigheden op het gebied van techniek en timmerwerk beschikten dan eerder werd gedacht.

De door mensen gebouwde spoorbaan of platform is slechts een klein onderdeel van een grotere prehistorische menselijke nederzetting langs de zuidelijke oever van de Kalambo-rivier. Deze locatie ligt in de nabijheid van de opmerkelijke natuurlijke wonderen van een 235 meter hoge waterval en een 300 meter diepe kloof. De unieke lokale topografie, die moerassen, meren en rivierbossen omvat, heeft waarschijnlijk vroege menselijke jager-verzamelaars naar het gebied aangetrokken.

Archeologen hebben ook stenen werktuigen ontdekt die worden gebruikt voor het snijden, hakken en schrapen, evenals een mogelijke haard om te koken. De prehistorische mensen die in dit gebied leefden, waren leden van de uitgestorven soort Homo heidelbergensis, die tussen 600,000 en 300,000 jaar geleden bloeide. Homo heidelbergensis had in die tijd al Afrika, West-Azië en Europa gekoloniseerd, maar stierf uiteindelijk uit, mogelijk als gevolg van concurrentie van meer geavanceerde menselijke soorten zoals Homo sapiens en Neanderthalers.

Het onderzoeksproject Deep Roots of Humanity, een samenwerking tussen Groot-Brittannië, België en Zambia, leidde de afgelopen vier jaar het archeologische onderzoek. Er werden technieken voor luminescentiedatering gebruikt om de ouderdom van de structuur en andere bevindingen te bepalen. Volgens professor Larry Barham, de projectdirecteur, zal deze ontdekking de bestaande percepties van uitgestorven menselijke soorten uitdagen en nieuwe inzichten verschaffen in de menselijke evolutie.

Definities:

– Verhoogde baan: een verhoogd pad, vaak gebouwd om moeilijk terrein, zoals moerassen of wetlands, te overbruggen.

– Prehistorisch: Verwijzend naar een periode vóór de geschreven geschiedenis, meestal de tijd vóór de ontwikkeling van geschreven taal en de uitvinding van schrijfsystemen.

– Luminescentiedatering: een methode die wordt gebruikt om de ouderdom van mineralen of artefacten te bepalen door de geaccumuleerde straling in de loop van de tijd te meten.