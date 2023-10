Nieuwe asteroïde ‘Polyhymnia’ roept vragen op over onbekende elementen

Een recent onderzoek uitgevoerd door de Universiteit van Arizona heeft een asteroïde ontdekt genaamd “Polyhymnia” die de bekende elementen op aarde tart. De studie, gepubliceerd in het European Physical Journal Plus, onthult dat Polyhymnia een dichtheid heeft die hoger is dan enig element dat op onze planeet wordt aangetroffen, wat duidt op het bestaan ​​van een element dat momenteel ontbreekt in ons periodiek systeem.

Polyhymnia bevindt zich in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter en wordt gecategoriseerd als een ‘near-earth’ asteroïde vanwege de nabijheid van onze planeet. Hoewel asteroïden misschien onbelangrijk lijken, hebben hun composities zowel astrofysici als NASA-wetenschappers gefascineerd. In feite is NASA actief bezig met het nastreven van Polyhymnia om monsters te verkrijgen en de eigenschappen ervan verder te onderzoeken.

Johann Rafelski, hoogleraar natuurkunde aan de Universiteit van Arizona, gaf commentaar op de ontdekking en stelde dat als asteroïden zoals Polyhymnia superzware elementen bevatten, dit vragen oproept over hoe deze elementen werden gevormd en waarom ze niet elders zijn ontdekt. De dichtheid van Polyhymnia overtreft zelfs de dichtste bekende elementen op aarde, zoals Osmium, waarvan bekend is dat het het hoogste aantal protonen heeft.

Het team van de Universiteit van Arizona heeft Polyhymnia geclassificeerd als een ‘CUDO’ (Compact Ultradense Object), wat wijst op de aanwezigheid van componenten die momenteel onbekend zijn voor de mensheid. Er wordt aangenomen dat dit element stabiel blijft met een atoomnummer van 164, wat duidt op een aanzienlijk hogere dichtheid dan enig element dat we momenteel kennen.

NASA is al begonnen met het ontwikkelen van plannen om een ​​onbemand ruimtevaartuig te lanceren om monsters van Polyhymnia te bestuderen en op te halen. Deze missie volgt op een recente samenwerking tussen de Universiteit van Arizona en NASA, die met succes monsters terugbrachten van een asteroïde genaamd Bennu. Deze monsters bleken rijk aan koolstof te zijn, wat de mogelijkheid suggereert dat waardevolle metalen in asteroïden aanwezig zijn.

De ontdekking van Polyhymnia en zijn bijzondere dichtheid roept spannende vragen op over het bestaan ​​van onbekende elementen in het universum en hoe ze worden gevormd. De komende missie om monsters van deze asteroïde te bestuderen en op te halen zal waardevolle inzichten opleveren in de mysteries van ons zonnestelsel.

Definities:

– Asteroïde: een klein rotsachtig lichaam dat in een baan om de zon draait, meestal te vinden in de asteroïdengordel tussen Mars en Jupiter.

– Dichtheid: de massa van een stof per volume-eenheid.

– Element: Een stof die niet langs chemische weg in eenvoudiger stoffen kan worden afgebroken. Elementen worden weergegeven door symbolen in het periodiek systeem.

– Periodiek Systeem: Een tabellarische rangschikking van chemische elementen, georganiseerd op basis van hun atoomnummer, elektronenconfiguratie en terugkerende chemische eigenschappen.

– Proton: Een subatomair deeltje met een positieve lading, gevonden in de kern van een atoom.

Bronnen:

– Studie gepubliceerd in het European Physical Journal Plus

– Persbericht van de Universiteit van Arizona