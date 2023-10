Onthulling van de kolossale megaroofdier uit het Jura-tijdperk

By

In een recente baanbrekende ontdekking hebben wetenschappers het bestaan ​​onthuld van een buitengewoon wezen dat tijdens het Jura-tijdperk maar liefst 80 miljoen jaar lang de oceanen domineerde. Dit kolossale megaroofdier, bekend als Lorrainosaurus, bezat een enorme kaak van 4.3 meter lang en een slank torpedovormig lichaam. Lorrainosaurus behoorde tot de Thalassophonea-clade, gewoonlijk de zeemoordenaars genoemd, en bloeide ongeveer 170 miljoen jaar geleden.

De fossielen van dit oude zeereptiel, gevonden in het noordoosten van Frankrijk en momenteel bekend als Grand Est, bieden waardevol inzicht in het vroege bestaan ​​van mega-roofzuchtige pliosauriërs uit het dinosaurustijdperk. Pliosauriërs, nauw verwant aan plesiosauriërs, stonden bekend om hun bekwame zwemvermogen en hun onderscheidende uiterlijk dat leek op mollige dolfijnen met slangachtige hoofden. Het is echter de Lorrainosaurus die opvalt als de eerste megaroofzuchtige pliosauriër.

Door middel van een diepgaande analyse van de fossielen hebben wetenschappers vijf specifieke bevindingen opnieuw onderzocht, waaronder drie delen van zijn kaak, een tandkroon met wortel en een fragment van zijn vin. Hun onderzoek bracht significante kenmerken van de Lorrainosaurus aan het licht, waardoor deze zich onderscheidde en zijn eigen unieke tak op de evolutionaire boom van de pliosaur verdiende. Met name bezat Lorrainosaurus bredere en meer wigvormige milten en onderkaakbeenderen vergeleken met andere pliosauriërs.

Bedacht als de ‘koningen van de Mesozoïsche oceanen’, regeerden pliosauriden, waaronder Lorrainosaurus, oppermachtig over hun aquatische domein. Hun kolossale kracht en dominantie in die tijd leverde hen het label ‘dynastie’ op. Met een kaak die zijn gekozen prooi kon overspoelen, genoot Lorrainosaurus van een breed scala aan grote zeedieren, waaronder haaien, zeeschildpadden en andere plesiosauriërs.

Interessant genoeg markeerde de opkomst van pliosauriërs ongeveer 175 miljoen jaar geleden een belangrijk keerpunt in de Jura-voedselketen. Deze periode was getuige van een afname van toproofdieren zoals dolfijnachtige ichthyosauriërs, waardoor de weg werd vrijgemaakt voor de opkomst van pliosauriërs en het vestigen van hun suprematie.

Terwijl een gemiddelde Lorrainosaurus een lengte van zes meter overschreed, strekten sommige van deze zeemoordenaars zich maar liefst vijftien meter uit. Terwijl we de diepten van de geschiedenis van de aarde verkennen, blijven deze opmerkelijke wezens onze verbeelding boeien en licht werpen op de wonderen van de oude mariene wereld.

