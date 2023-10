Ontwikkeling van een model om de activering van oestrogeenreceptoren in Baikal-zeehonden door omgevingsverontreinigingen te voorspellen

By

Onderzoekers van het Center for Marine Environmental Studies (CMES) van de Ehime Universiteit hebben een model ontwikkeld dat het vermogen van milieuverontreinigende stoffen om oestrogeenreceptoren in Baikal-zeehonden te activeren kan voorspellen. Deze studie maakte gebruik van zowel in vitro experimenten als computergebaseerde simulaties om het activeringspotentieel van bisfenolen (BP's) en gehydroxyleerde polychloorbifenylen (OH-PCB's) op de oestrogeenreceptor α (bsERα) en β (bsERβ) subtypes te evalueren.

Uit de in vitro experimenten bleek dat de meeste BP's en OH-PCB's oestrogeenachtige activiteit vertoonden tegen beide bsER-subtypen. Van de geteste bloeddrukpatiënten vertoonde bisfenol AF de sterkste oestrogeenachtige activiteit. Op dezelfde manier vertoonden 4′-OH-CB50 en 4′-OH-CB30 de sterkste activiteit onder de geteste OH-PCB's tegen respectievelijk bsERα en bsERβ.

Om verder te onderzoeken hoe deze milieuverontreinigende stoffen zich binden aan bsER, werden computerdocking-simulaties uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze simulaties en de structurele eigenschappen van de verontreinigingen werden kwantitatieve structuur-activiteitsrelatie (QSAR) modellen voor beide bsER-subtypen ontwikkeld. Deze modellen voorspelden nauwkeurig het activeringspotentieel van elke omgevingsverontreiniging in de in vitro experimenten, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen verbindingen die activeren en verbindingen die niet activeren voor zowel bsERα als bsERβ. De onderzoekers identificeerden ook belangrijke factoren die het activeringspotentieel van de verontreinigingen beïnvloeden.

Bovendien hebben de onderzoekers met succes een QSAR-model geconstrueerd dat het activeringspotentieel van oestrogeenreceptoren (ER's) van muizen voorspelt met behulp van dezelfde methode. Dit toont de toepasbaarheid van deze modelleringsaanpak op verschillende soorten aan.

De ontwikkeling van dit model is een belangrijke stap in het begrijpen en voorspellen van de effecten van milieuverontreinigende stoffen op het endocriene systeem van Baikal-zeehonden. Het biedt een waardevol hulpmiddel voor het beoordelen van de potentiële risico's van deze verontreinigende stoffen en voor het informeren van inspanningen voor natuurbehoud voor deze kwetsbare soort.

Bron: Hoa Thanh Nguyen et al., “In silico-simulaties en moleculaire descriptoren om in vitro transactivatiepotenties van oestrogeenreceptoren van Baikal-zeehonden door omgevingsverontreinigingen te voorspellen”, Ecotoxicology and Environmental Safety (2023).