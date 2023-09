Een doorbraak in diagnostiek: CRISPR-technologie detecteert het apenpokkenvirus met ongeëvenaarde precisie en snelheid

Wetenschappers van het Peter Doherty Institute for Infection and Immunity en het Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research hebben een revolutionair diagnostisch hulpmiddel ontwikkeld, genaamd MPXV-CRISPR. Hun gezamenlijke onderzoek, gepubliceerd in The Lancet Microbe, toont de kracht van CRISPR-technologie bij het detecteren van het monkeypox-virus (MPXV) met ongeëvenaarde nauwkeurigheid en snelheid.

Hoewel CRISPR algemeen bekend staat om zijn mogelijkheden voor het bewerken van genen, wordt het onlangs gebruikt voor het ontwerpen van zeer gevoelige diagnostische hulpmiddelen. MPXV-CRISPR functioneert als een ‘supernauwkeurige detective’, die snel specifiek genetisch materiaal identificeert dat met het virus is geassocieerd in klinische monsters. De onderzoekers programmeerden de tool om zich te richten op genetische sequenties die uniek zijn voor MPXV, waarbij ze een database van 523 MPXV-genomen gebruikten om de noodzakelijke ‘gidsen’ te construeren voor binding aan het virale DNA.

Wanneer viraal DNA aanwezig is in een klinisch monster, wordt het CRISPR-systeem naar het doel geleid en een signaal afgegeven dat de aanwezigheid van het virus aangeeft. De gevoeligheid en precisie die door MPXV-CRISPR worden bereikt, zijn vergelijkbaar met de gouden standaard PCR-methoden, maar met een aanzienlijk kortere testtijd.

Een van de baanbrekende kenmerken van MPXV-CRISPR is de snelheid van diagnose. Bij de huidige apenpokkendiagnostiek gaat het vaak om gecentraliseerde laboratoriumtests, waarbij het enkele dagen kan duren voordat de uitslag bekend is. MPXV-CRISPR kan het virus daarentegen in een opmerkelijke 45 minuten detecteren.

Om te voldoen aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie wil het onderzoeksteam MPXV-CRISPR ombouwen tot een draagbaar apparaat voor detectie ter plaatse op zorgpunten. Deze technologie heeft het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in de behandeling van apenpokken, waardoor snellere toegang tot nauwkeurige diagnoses mogelijk wordt, vooral in afgelegen gebieden met beperkte middelen. Door de behandeling te versnellen en de patiëntresultaten te verbeteren, zou de gedecentraliseerde aanpak van testen de volksgezondheidsreacties op uitbraken van apenpokken aanzienlijk kunnen verbeteren.

Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met het Melbourne Sexual Health Centre en Monash University. De onderzoekers zijn van mening dat MPXV-CRISPR een grote vooruitgang betekent op het gebied van diagnostiek en veelbelovend is voor het transformeren van ziektemanagement in de toekomst.

Bron:

De Lancet-microbe. (2023). Snelle detectie van het apenpokkenvirus met behulp van een CRISPR-Cas12a-gemedieerde test: een laboratoriumvalidatie- en evaluatiestudie.