Wanneer evolueerden dieren voor het eerst? Een nieuwe aanpak om het debat te beslechten

Wetenschappers schatten dat er tegenwoordig bijna 8 miljoen diersoorten leven, wat de enorme biodiversiteit op aarde aantoont. De vraag wanneer dieren voor het eerst zijn geëvolueerd, is echter al eeuwenlang onderwerp van discussie. De oudste bekende dierlijke fossielen, die ongeveer 500 miljoen jaar oud zijn, waren al complex en met het blote oog zichtbaar. Maar recente ontdekkingen, zoals de vreemd uitziende Ediacara Biota-fossielen van 574 tot 539 miljoen jaar geleden, suggereren dat dieren misschien zelfs al eerder hebben bestaan.

Paleontologen hebben ook sponsachtige fossielen van ongeveer 800 miljoen jaar geleden ontdekt, maar er kan niet met zekerheid worden bewezen dat het om dieren gaat. Bovendien zit het fossielenbestand vol hiaten, aangezien slechts een fractie van het leven gefossiliseerd is. Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben wetenschappers zich tot de moleculaire biologie en het gebruik van moleculaire klokken gewend om de timing van de dierlijke oorsprong te schatten.

Moleculaire klokken werken door het DNA van moderne dieren te vergelijken om te bepalen hoeveel evolutie er heeft plaatsgevonden. Hoewel schattingen voor de dierlijke oorsprong variëren van 800 tot 700 miljoen jaar geleden, heeft de aanwezigheid van verschillende schattingen op basis van fossielen en moleculaire klokken voor controverse gezorgd.

In een recente studie hebben wetenschappers een nieuwe benadering voorgesteld voor het schatten van de timing van de dierlijke oorsprong. In plaats van zich te concentreren op de oudste dierlijke fossielen, onderzochten de onderzoekers het type gesteente dat de eerste dieren kon behouden. Ze ontdekten dat rotsen die rijk zijn aan kleimineralen, die antibacteriële eigenschappen hebben en zachte weefsels kunnen behouden, ideaal zijn voor fossielen. Gesteenten uit de periode van ongeveer 790 miljoen jaar geleden die deze kleirijke eigenschappen bezitten, bevatten echter geen dierlijke fossielen, wat erop wijst dat dieren op dat moment misschien nog niet geëvolueerd zijn.

Verder onderzoek is nodig om de zoektocht naar bewijs van dierlijke oorsprong voort te zetten. Door meer geologische tijdperken te verkennen en rotsen te onderzoeken die het potentieel hebben om de eerste dieren te behouden, hopen wetenschappers een beter begrip te krijgen van wanneer dieren voor het eerst op aarde verschenen.

