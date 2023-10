De uitdaging bij het openen van Bennu's capsule: NASA-wetenschappers op zoek naar alternatieve technieken

NASA's OSIRIS-REx-missie om monsters te verzamelen van asteroïde Bennu staat voor een onverwachte uitdaging terwijl wetenschappers moeite hebben om de monstercapsule te openen. Ondanks het feit dat ruimtestof met succes over een afstand van ruim 200 miljoen kilometer is getransporteerd, belemmert het gebrek aan geschikt gereedschap de toegang tot de kostbare lading.

Uit een officiële verklaring van de ruimtevaartorganisatie bleek dat het verwijderingsproces op moeilijkheden stuitte. “Na meerdere pogingen tot verwijdering werd het duidelijk dat twee van de 35 bevestigingsmiddelen op de TAGSAM-kop (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) niet konden worden losgemaakt met behulp van de momenteel goedgekeurde gereedschappen in het OSIRIS-REx-handschoenkastje.”

Wetenschappers van het Johnson Space Center van NASA in Houston worden nu geconfronteerd met de taak om alternatieve technieken te vinden om de schat aan onschatbare stenen en stof die in de monstercapsule vastzitten te ontsluiten.

De ingewikkelde aard van de bevestigingsmiddelen heeft deskundigen verbijsterd, waardoor een nieuwe aanpak nodig is om de inhoud veilig te kunnen verwijderen. Het technische team van NASA werkt ijverig aan een oplossing en onderzoekt innovatieve methoden om dit onverwachte obstakel te omzeilen.

Ondanks deze tegenslag heeft de OSIRIS-REx-missie belangrijke mijlpalen bereikt. Bennu, een koolstofrijke asteroïde, heeft waardevolle inzichten opgeleverd in de oorsprong van ons zonnestelsel. Onderzoekers hopen dat het analyseren van de monsters de mysteries rond de vorming en evolutie van planeten zal helpen ontrafelen.

FAQ:

Vraag: Wat is de OSIRIS-REx-missie?

A: De OSIRIS-REx-missie is een NASA-ruimtevaartuigmissie gericht op het verzamelen van monsters van de asteroïde Bennu en deze veilig terug te sturen naar de aarde voor verder onderzoek.

Vraag: Wat is de TAGSAM?

A: Het TAGSAM (Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism) is een speciaal ontworpen robotarm die op het OSIRIS-REx-ruimtevaartuig wordt gebruikt om monsters van het oppervlak van de asteroïde te verzamelen.

Vraag: Wat zijn de wetenschappelijke doelstellingen van de missie?

A: De missie heeft tot doel de samenstelling van Bennu te bestuderen, inzicht te krijgen in de vorming van ons zonnestelsel en mogelijk licht te werpen op de oorsprong van het leven op aarde.

Vraag: Heeft de OSIRIS-REx-missie nog andere uitdagingen ondervonden?

A: Hoewel het probleem met het openen van de monstercapsule een aanzienlijke uitdaging is, is het een van de weinige tegenslagen waarmee de missie te maken heeft gehad. Over het geheel genomen is de missie succesvol geweest in het verwezenlijken van haar voornaamste doelstellingen.