De toekomst van deeltjesversnellers: krimpende technologie maakt de weg vrij voor medische doorbraken

Wetenschappers van de Duitse Friedrich-Alexander Universiteit van Erlangen-Neurenberg (FAU) hebben een baanbrekende prestatie geleverd in de wereld van de deeltjesfysica. Ze hebben met succes een nanofotonische elektronenversneller (NEA) geactiveerd – een microchip die ongeveer zo groot is als een kleine munt. Ondanks zijn kleine formaat heeft deze kleine deeltjesversneller het potentieel om een ​​revolutie teweeg te brengen in medische behandelingen, vooral op het gebied van kankerradiotherapie.

De NEA functioneert door elektronen te versnellen door het gebruik van korte laserpulsen die zich richten op duizenden microscopisch kleine pilaren die zich in een minuscule vacuümbuis bevinden. In een recente studie gepubliceerd in Nature rapporteerden de onderzoekers dat de compacte versneller de energie van elektronen met meer dan 40% verhoogde. Hoewel deze deeltjes aanzienlijk minder energie hebben vergeleken met de deeltjes die worden gebruikt in de Large Hadron Collider (LHC), ligt de primaire focus van het team van FAU niet op het verdiepen in de diepten van de deeltjesfysica, maar eerder op het verkennen van medische toepassingen.

Het potentieel van de NEA op het gebied van gerichte kankerradiotherapie is bijzonder veelbelovend. Het compacte karakter van de versneller biedt de mogelijkheid om deze op een endoscoop te plaatsen, waardoor radiotherapie rechtstreeks op het getroffen gebied in het lichaam kan worden toegediend. Deze aanpak zou niet alleen zorgen voor een grotere nauwkeurigheid bij het richten op kankercellen, maar ook de bijwerkingen verminderen die gepaard gaan met de huidige methoden voor het toedienen van straling. Tomáš Chlouba, een van de hoofdauteurs van het onderzoek, ziet dit als de ‘droomtoepassing’ voor de NEA.

Hoewel het FAU-team nog ver verwijderd is van de implementatie van de microversneller in de menselijke geneeskunde, markeert het succesvolle testen van dit eerste nanofotonische systeem een ​​belangrijke stap in die richting. Terwijl de technologie de deeltjesversnellers blijft verkleinen, maakt dit de weg vrij voor medische doorbraken die het potentieel hebben om het landschap van de gezondheidszorg te transformeren en nieuwe en effectievere behandelingen voor aandoeningen als kanker aan te bieden.

Veelgestelde vragen:

Vraag: Wat is een nanofotonische elektronenversneller?

A: Een nanofotonische elektronenversneller is een microchip die elektronen versnelt met behulp van korte laserpulsen gericht op microscopisch kleine pilaren in een vacuümbuis.

Vraag: Wat is de mogelijke toepassing van de nanofotonische elektronenversneller?

A: De nanofotonische elektronenversneller is veelbelovend op het gebied van gerichte kankerradiotherapie, waardoor een preciezere en veiligere afgifte van straling aan de getroffen gebieden in het lichaam mogelijk wordt.

Vraag: Hoe verschilt de nanofotonische elektronenversneller van de Large Hadron Collider (LHC)?

A: Hoewel de LHC een enorme deeltjesversneller is die wordt gebruikt voor fundamenteel natuurkundig onderzoek, is de nanofotonische elektronenversneller veel kleiner van formaat en ontworpen voor medische toepassingen.