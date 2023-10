Wetenschappers creëren ruimtelijke atlas van chloroplast-proteoom om fotosynthese te begrijpen

Onderzoekers hebben een ruimtelijke atlas van het chloroplast-proteoom ontwikkeld, die licht werpt op de innerlijke werking van fotosynthese. Chloroplasten, aangetroffen in planten en algen, spelen een cruciale rol bij het omzetten van zonne-energie in chemische energie door middel van fotosynthese.

In een studie gepubliceerd in het tijdschrift Cell brachten wetenschappers de locaties van 1,034 eiwitten in de chloroplast van de groene alg Chlamydomonas in kaart. Deze uitgebreide kaart onthult de ruimtelijke organisatie van de chloroplast en identificeert verschillende chloroplaststructuren, waaronder de chloroplastenvelop, DNA-eiwitcomplexen, microcompartimenten voor vetopslag en eiwitlichamen die verband houden met de opvang van koolstofdioxide.

Door de interacties tussen bekende eiwitten en nieuwe componenten te onderzoeken, ontdekten de onderzoekers eiwitten die zich zowel in de chloroplast als in andere cellulaire structuren bevinden, wat duidt op kruisfunctionaliteit en communicatie tussen deze structuren. Met behulp van machine learning-technieken genereerde het team voorspellingen voor de locaties van alle eiwitten in Chlamydomonas, wat hielp bij de toewijzing van vermeende functies aan voorheen niet-gekarakteriseerde eiwitten op basis van hun cellulaire locatie.

De ruimtelijke atlas biedt waardevolle inzichten in de functie en organisatie van eiwitten in de chloroplast, waardoor wetenschappers de innerlijke werking van fotosynthese beter kunnen begrijpen. Deze kennis is essentieel voor het ontwikkelen van gewassen met verbeterde productiviteit om de uitdagingen van de klimaatverandering in de landbouw aan te pakken.

Het onderzoek van Lianyong Wang et al. legt de basis voor toekomstige studies die zich richten op het ontrafelen van de mysteries van de chloroplast, de centrale cellulaire structuur die betrokken is bij fotosynthese.

Bronnen:

– Lianyong Wang et al., "Een atlas van chloroplasteiwitten onthult puntige structuren en ruimtelijke organisatie van biosynthetische routes", Cell (2023).

