Mongoolse wetenschappers ontdekken nieuwe inzichten in de doodshouding van dinosauriërs

Wetenschappers die een opgraving in Mongolië uitvoeren, hebben een opmerkelijke ontdekking gedaan die licht werpt op de doodshouding van dinosauriërs. In de Gobi-woestijn bij de Barun Goyot-formatie hebben paleontologen de schedel en het bijna volledige skelet van een voorheen onbekende dinosaurussoort opgegraven. Wat deze vondst bijzonder intrigerend maakte, was dat de meeste botten nog steeds in de oorspronkelijke doodshouding van de dinosaurus lagen, wat nieuwe inzichten opleverde in hun gedrag en fysiologie.

Deze soort, genaamd Jaculinykus yaruui, wordt verondersteld te zijn afgeleid van de alvarezsaurids, een groep kleine, vogelachtige dinosaurussen uit het late Krijt. De ontdekking daagt eerdere opvattingen uit dat alleen moderne vogels een specifieke slaaphouding vertonen als ze sterven. Deze bevinding suggereert dat het gedrag vaker voorkwam dan verwacht bij niet-aviaire dinosauriërs en hun vogelverwanten.

Dr. Jingmai O'Connor, universitair hoofdconservator fossiele reptielen, besprak de betekenis van de vondst. In afwijking van de traditionele slaaphouding lag het hoofd van de dinosaurus over zijn ledematen, met zijn staart strak om zijn lichaam gewikkeld. Deze houding weerspiegelt die van moderne vogels, wat wijst op een mogelijk verband tussen de twee. Aangenomen wordt dat de slaaphouding een thermoregulerende functie heeft gehad, waardoor de lichaamswarmte zelfs bij de dood werd behouden.

Deze ontdekking biedt waardevolle aanwijzingen over de evolutionaire veranderingen die plaatsvonden bij alvarezsauriden. Omdat deze dinosaurussen in de loop van de tijd kleiner werden, hebben ze mogelijk dezelfde thermoregulerende strategie aangenomen als hun vogeltegenhangers. Dit suggereert dat het vogelachtige thermoregulerende gedrag zich ontwikkelde vóór de oorsprong van gemotoriseerde vluchten, wat de fascinerende aanpassingen en gedragingen van oude dinosauriërs benadrukt.

Deze baanbrekende bevinding vergroot niet alleen ons begrip van het gedrag van dinosauriërs, maar benadrukt ook de gemeenschappelijke kenmerken tussen oude en moderne vogels. Het onderstreept het belang van het nauwgezet bestuderen van fossielen om de mysteries van de geschiedenis van onze planeet en de wezens die ooit op aarde rondzwierven te ontcijferen.

