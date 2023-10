ESA's PAVER-project heeft tot doel verkeerswaardige oppervlakken op de maan te creëren

De European Space Agency (ESA) is een project gestart met de naam PAVER om begaanbare oppervlakken op de maan te creëren. Deze ambitieuze onderneming heeft tot doel gebieden van activiteit op het maanoppervlak, inclusief wegen en landingsplatforms, te effenen door een krachtige laser te gebruiken om maanstof tot een stevig glasachtig oppervlak te smelten. Het PAVER-project wordt geleid door het Duitse BAM Institute of Materials Research and Testing, de Universiteit van Aalen, de LIQUIFER Systems Group in Oostenrijk en de Duitse Clausthal University of Technology.

De behoefte aan een dergelijk project komt voort uit de uitdagingen van maanstof, dat ultrafijn, schurend en plakkerig is. Tijdens het Apollo-tijdperk veroorzaakte maanstof aanzienlijke problemen, waardoor apparatuur verstopt raakte en ruimtepakken erodeerden. De opeenhoping van stof op de maanrover Apollo 17 leidde tot een dreiging van oververhitting, terwijl de Lunokhod 2-rover uit de Sovjet-Unie bezweek aan oververhitting toen de radiator bedekt raakte met stof.

Het PAVER-project heeft tot doel deze uitdagingen te overwinnen door gesimuleerd maanstof te smelten met behulp van een koolstofdioxidelaser van 12 kilowatt. Dit proces creëert driehoekige, holgecentreerde geometrische vormen die met elkaar kunnen worden verbonden om vaste oppervlakken over grote delen van de maangrond te vormen. Deze oppervlakken kunnen mogelijk dienen als wegen of landingsplaatsen.

Het resulterende materiaal is glasachtig en bros, maar is bestand tegen neerwaartse compressiekrachten. Zelfs als het kapot gaat, kan het nog steeds worden gebruikt en indien nodig gerepareerd. Het team schat dat een landingsplatform van 100 vierkante meter met een dikte van twee centimeter in 115 dagen kan worden gebouwd.

Dit project is een reactie op de oproep tot ideeën van ESA's Basisactiviteiten via het Open Space Innovation Platform (OSIP), dat onderzoeksideeën zoekt met betrekking tot buitenaardse productie en constructie. Het PAVER-project wordt geprezen als een effectieve investering, die meerdere veelbelovende wegen opent voor verder onderzoek.

Terwijl astronauten zich voorbereiden om terug te keren naar het maanoppervlak, zou het creëren van begaanbare oppervlakken de veiligheid en efficiëntie van maanverkenning aanzienlijk kunnen vergroten. Het PAVER-project biedt een mogelijke oplossing voor de uitdagingen van maanstof, waardoor de maan beter bewoonbaar en bevaarbaar wordt voor toekomstige missies.

