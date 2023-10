Wetenschappers ontdekken de oorsprong van vroege sterrenstelsels

Bij een verrassende ontdekking heeft de James Webb-ruimtetelescoop een verzameling volwassen sterrenstelsels blootgelegd die dateren uit de vroege stadia van het universum. Deze openbaring heeft ertoe geleid dat wetenschappers de bestaande theorieën van de kosmologie in twijfel trekken. Een nieuwe studie kan echter een verklaring bieden die aansluit bij de huidige wetenschappelijke inzichten.

De James Webb-ruimtetelescoop, die vorig jaar in gebruik werd genomen, heeft opmerkelijk inzicht gegeven in de vroege geschiedenis van het universum. Het heeft een groep sterrenstelsels waargenomen die bestonden tijdens de kosmische dageraad, een raadselachtig tijdperk. De aanwezigheid van deze massieve en volwassen sterrenstelsels is in tegenspraak met de verwachtingen en heeft vragen doen rijzen over de fundamentele principes van de kosmologie.

Wetenschappers hebben actief gewerkt om dit mysterie op te lossen zonder de bestaande wetenschappelijke kennis te negeren. De nieuwste studie biedt een mogelijke oplossing die geen volledige herevaluatie van kosmologische theorieën vereist.

Spaanse startup PLD Space bereidt zich voor op raketlancering

PLD Space, een Spaanse startup, maakt zich op voor een testlancering van zijn herbruikbare Miura-1-raket. Deze lancering zal een belangrijke mijlpaal markeren in de ontwikkeling van “microlaunchers” en zal de eerste volledig particuliere raketlancering van Europa zijn.

De testlancering zal zaterdag vroeg plaatsvinden vanuit Huelva in het zuidwesten van Spanje. PLD Space wil via deze suborbitale missie de haalbaarheid van zijn herbruikbare rakettechnologie aantonen. Na een mislukte poging in juni wil het bedrijf graag het potentieel van zijn innovatieve raket laten zien.

Oude menselijke voetafdrukken dateren duizenden jaren eerder dan verwacht

Uit nieuw onderzoek is gebleken dat mensen het landschap van Noord-Amerika veel eerder bezetten dan eerder werd aangenomen. Er is vastgesteld dat de gefossiliseerde voetafdrukken gevonden in het White Sands National Park in New Mexico ongeveer 21,000 tot 23,000 jaar oud zijn.

Deze ontdekking, gebaseerd op radiokoolstofdatering en optisch gestimuleerde luminescentiedateringstechnieken, geeft aan dat Homo sapiens aanwezig was in Noord-Amerika tijdens de zwaarste omstandigheden van de laatste ijstijd. Deze bevindingen werpen licht op de veerkracht en het aanpassingsvermogen van onze soort in extreme omgevingen.

