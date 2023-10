Het alarmerende verlies van Antarctische ijsplaten onthuld door satellietwaarnemingen

Satellietwaarnemingen hebben een zorgwekkend verlies aan ijsdichtheid op de ijsplaten van Antarctica in de afgelopen 25 jaar aan het licht gebracht, wat de steeds snellere gevolgen van de klimaatverandering onderstreept. Uit het onderzoek, waarin 100,000 satellietradarbeelden van de Copernicus Sentinel-1- en CryoSat-missies van de European Space Agency werden geanalyseerd, bleek dat ruim 40% van de drijvende ijsplaten op Antarctica sinds 1997 aanzienlijk in volume is afgenomen. Van de 162 Antarctische ijsplaten zijn er 71 ervaren een afname van het volume, resulterend in een totaal verlies van ongeveer 8.3 biljoen ton ijs tijdens de onderzoeksperiode.

De bevindingen benadrukken de mogelijke implicaties van dit ijsverlies. Als uitbreidingen van de ijskappen op het land van Antarctica fungeren ijsplaten als een barrière die de ijsstroom naar de oceaan vertraagt, waardoor gletsjers worden gestabiliseerd. Het verlies van ijsplaten draagt ​​echter niet alleen bij aan de stijging van de zeespiegel, maar ook aan een versneld ijsverlies in de vorm van zoet gletsjerwater dat in de oceaan stroomt. Deze dubbele impact houdt een aanzienlijk risico in.

Uit het onderzoek blijkt dat het smelten van ijsplaten heeft geresulteerd in het vrijkomen van ongeveer 74 biljoen ton vers smeltwater in de oceaan. Deze instroom van smeltwater kan de oceaancirculatie beïnvloeden, die een cruciale rol speelt bij het reguleren van de temperatuur op aarde en het ondersteunen van het waterleven.

Het onderzoek toonde ook een complex beeld van het ijsverlies op Antarctica aan. IJsplaten aan de westkant van het continent, blootgesteld aan warmer water als gevolg van verschillende stromingen en winden, ondervonden een groter ijsverlies dan die aan de oostkant. De Getz-ijsplaat, de grootste op Antarctica, heeft sinds 2 1997 biljoen ton ijs verloren, waarbij ongeveer 5% van het verlies werd toegeschreven aan het afbreken van ijs en het afdrijven in de oceaan. De resterende 95% van het verlies was te wijten aan het smelten aan de voet van de ijsplaat.

De studie concludeert dat bijna de helft van de ijsplaten op Antarctica krimpt zonder enig teken van herstel, wat erop wijst dat ze er niet in slagen zich te herstellen onder de druk van een opwarmend klimaat. Dit onderstreept de dringende behoefte aan voortgezette satellietmonitoring van Antarctica, zoals de Copernicus Sentinel-1- en CryoSat-missies, om de veranderingen die plaatsvinden in dit afgelegen poollandschap te volgen en te begrijpen.

