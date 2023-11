Nieuwe luchtonderzoeken en de uitdaging van satellietglints

Grootschalige hemelonderzoeken staan ​​klaar om een ​​revolutie teweeg te brengen in het vakgebied van de astronomie door astronomen in staat te stellen de steeds veranderende hemel op een veel kortere tijdschaal te bestuderen. Observatoria zoals Vera Rubin en anderen zullen mogelijkheden bieden om voorbijgaande gebeurtenissen, zoals supernova's, in hun vroegste stadia waar te nemen. Deze onderzoeken zullen ook helpen bij de ontdekking van asteroïden in de buurt van de aarde die voorheen misschien onopgemerkt bleven. De vooruitgang van satellietconstellaties, zoals Starlink, vormt echter een potentiële bedreiging voor het succes van deze onderzoeken als gevolg van lichtvervuiling.

Een recent onderzoek, uitgevoerd door een team van onderzoekers, heeft zich verdiept in de impact van satellietconstellaties op hemelonderzoeken, met name met behulp van observaties van de Zwicky Transient Facility (ZTF). Terwijl eerdere studies zich voornamelijk richtten op de algehele helderheid van satellieten, onderzocht dit onderzoek de glinsteringen van satellieten als een bepalende factor. Satellieten kunnen, vanwege hun veranderende oriëntatie tijdens hun baan, flitsen of glinsteringen produceren wanneer vlakke oppervlakken zonlicht naar de aarde reflecteren. Deze glinsteringen lijken op kortstondige transiënten, waardoor het lastig is ze te onderscheiden van echte astronomische gebeurtenissen en ze uit de gegevens te filteren.

Het team analyseerde de ZTF-gegevens over een periode van drie jaar en ontdekte dat satellietreflecties een aanzienlijke invloed hebben. Ze schatten dat glinsteringen gemiddeld tientallen tot honderden milliseconden duren, waarbij ongeveer 80,000 satellietglinsteringen per uur aan de hemel plaatsvinden. Deze toestroom van lichtvervuiling vormt een aanzienlijk obstakel voor tijdelijke onderzoeken bij observatoria als Vera Rubin, waardoor het succes van deze projecten in gevaar komt. Met de ambitieuze plannen van Starlink om naast andere grootschalige constellaties nog meer satellieten te lanceren, zou het voorkomen van glinsteringen bepaalde hemelonderzoeksinspanningen onhaalbaar kunnen maken.

De opkomst van satellietconstellaties, waaronder Starlink, brengt ongetwijfeld verschillende voordelen met zich mee, zoals het overbruggen van de digitale kloof en het verbinden van afgelegen gebieden. Dit nobele doel brengt echter kosten met zich mee, zowel in financiële termen als in het compromitteren van onze hemelse opvattingen. Het roept een cruciale beslissing op tussen het garanderen van universele connectiviteit en het behouden van de erfenis van onze donkere lucht.

Veelgestelde vragen

Vraag: Wat zijn satellietglinsteringen?

A: Satellietglinsteringen zijn korte flitsen of glinsteringen die door satellieten worden geproduceerd wanneer vlakke oppervlakken op hun structuur zonlicht naar de aarde reflecteren.

Vraag: Welke invloed hebben satellietreflecties op hemelonderzoeken?

A: Satellietglinsteringen kunnen worden aangezien voor kortstondige transiënten, wat mogelijk kan leiden tot de verkeerde identificatie van echte astronomische gebeurtenissen. Deze toevloed van vals-positieve gegevens belemmert het vermogen om ruis weg te filteren en beïnvloedt het succes van hemelonderzoeksprojecten.

Vraag: Wat zijn de zorgen met betrekking tot satellietconstellaties?

A: Hoewel satellietconstellaties, zoals Starlink, voordelen bieden op het gebied van mondiale connectiviteit, kan de aanzienlijke toename van het aantal satellieten resulteren in verhoogde lichtvervuiling tijdens hemelonderzoeken. Deze lichtvervuiling zou de kwaliteit van astronomische waarnemingen en onderzoek in gevaar kunnen brengen.

Vraag: Welke keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot satellietconstellaties?

A: Het vinden van een evenwicht tussen universele connectiviteit en het behoud van onze donkere hemel is cruciaal. Er moeten beslissingen worden genomen over de dichtheid en het ontwerp van satellietconstellaties om hun impact op astronomische waarnemingen te minimaliseren en tegelijkertijd een wijdverspreide toegang tot het internet te garanderen.