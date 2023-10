De impact van ruimtevaartuigen op de atmosferische samenstelling van de aarde

Uit een recent onderzoek gepubliceerd in de Proceedings of the National Academy of Sciences is gebleken dat satellieten en ruimtevaartuigen de atmosfeer van de aarde vervuilen met grote hoeveelheden metalen. Deze vervuiling vindt plaats in de stratosfeer, een gebied dat een grote concentratie ozon bevat.

Het onderzoeksteam, onder leiding van Dan Cziczo van de Universiteit van Purdue, verzamelde gegevens door met vliegtuigen te vliegen op een hoogte van bijna 12 kilometer. Hierdoor konden ze nauwkeurige metingen uitvoeren zonder enige verontreiniging door vliegtuigdampen. De studie ontdekte dat metalen zoals lithium, koper, aluminium en lood, die vaak in ruimtevaartuigen worden aangetroffen, de niveaus van natuurlijk voorkomend kosmisch stof overtroffen.

Bovendien ontdekte het team dat bijna 10 procent van de zwavelzuurdeeltjes, die essentieel zijn voor de bescherming van de ozonlaag, vervuild was met verdampte overblijfselen van ruimtevaartuigen. De aanwezigheid van unieke elementen zoals niobium duidt op het gebruik van hitteschilden in raketten. Dit bewijs wijst erop dat de vervuiling afkomstig is van ruimtevaartuigen en niet van meteorieten, die eeuwenlang onveranderd zijn gebleven.

De gevolgen voor het milieu van deze vervuiling zijn nog niet volledig duidelijk. Gezien de verwachte toename van het aantal satellieten in een baan om de aarde zou de situatie echter kunnen verslechteren. Er wordt geschat dat er tegen 50,000 nog eens 2030 satellieten zullen zijn, waarbij bedrijven als SpaceX en Amazon voorop zullen lopen. Deze snelle groei in de ruimtevaartindustrie betekent dat tot 50 procent van de aërosoldeeltjes in de stratosfeer uiteindelijk metalen kunnen bevatten die afkomstig zijn van terugkeer naar ruimtevaartuigen.

Deze bevindingen roepen zorgen op over de gevolgen voor het milieu van de expansie van de ruimtevaartindustrie. De opeenhoping van ruimteschroot en het vrijkomen van door de mens gemaakte materialen in de stratosfeer maken verder onderzoek noodzakelijk. Omdat we sterk afhankelijk blijven van satellieten en ruimtevaartuigen, wordt het van cruciaal belang om duurzame praktijken te ontwikkelen die de negatieve impact op onze atmosfeer minimaliseren.

Bron: Proceedings van de National Academy of Sciences