Deep Space Climate Observatory maakt spectaculaire foto van zonsverduistering

De Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)-satelliet, een gezamenlijke inspanning van NASA, de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) en de Amerikaanse luchtmacht, heeft onlangs een opmerkelijke foto gemaakt van de ‘ring van vuur’-zonsverduistering die plaatsvond op 14 oktober 2023. Deze zonsverduistering betoverde miljoenen hemelkijkers in heel Amerika, en het unieke perspectief van DSCOVR vanaf bijna 1 miljoen kilometer afstand zorgde voor een adembenemend uitzicht.

Het beeld gemaakt door DSCOVR toont onze planeet, met zijn levendige blauwe tinten, tegen de enorme zwartheid van de ruimte. Een aanzienlijk deel van Noord-Amerika lijkt echter gedempt vanwege de schemerige schaduw van de maan. De belangrijkste missie van deze satelliet is het monitoren van de zonnewind en het verbeteren van ruimteweersvoorspellingen. Bovendien maakt het gebruik van NASA's Earth Polychromatic Imaging Camera (EPIC) om de aarde te observeren en verbluffende gebeurtenissen zoals de recente zonsverduistering vast te leggen.

Zonsverduisteringen vinden plaats wanneer de maan op één lijn staat tussen de aarde en de zon, waardoor de schijf vanuit ons perspectief wordt geblokkeerd. Deze uitlijningen zijn relatief zeldzaam, omdat de baan van de maan rond onze planeet ongeveer 5 graden gekanteld is vergeleken met de baan van de aarde rond de zon.

Tijdens de recente zonsverduistering leken de maan en de zon ongeveer even groot aan de hemel van de aarde. De elliptische baan van de maan zorgde er echter voor dat deze de zon niet volledig kon bedekken, wat resulteerde in een ringvormige of “ring van vuur”-eclips. Bij dit type eclips omringt een heldere lichtring de maanschijf. Degenen die het geluk hadden zich binnen het pad van de ringvorming te bevinden, dat 130 kilometer breed was, waren getuige van dit magnifieke fenomeen.

Naast DSCOVR hebben andere satellieten in een baan om de aarde ook beelden en video's vastgelegd van de zonsverduistering terwijl de schaduw van de maan vanuit het zuidoosten door de Verenigde Staten trok.

