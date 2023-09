Boeiend interview van Sarah Abo met astronaut Michael Collins

In een recent interview had journaliste Sarah Abo het voorrecht om te spreken met astronaut Michael Collins, de piloot van NASA's Apollo 11 ruimtevaartuig dat in 1969 met succes de eerste mensen naar de maan bracht. Terwijl namen als Neil Armstrong en Buzz Aldrin hier vaak mee in verband worden gebracht historische missie, waren het de pilootvaardigheden van Collins die hun veilige terugkeer naar de aarde verzekerden.

Hoewel Collins zelf geen voet op de maan zette, liet zijn ongelooflijke reis buiten de planeet een blijvende indruk op Sarah achter. Ze beschreef het perspectief van Collins als ontzagwekkend en stelde dat wanneer je in de ruimte bent en de aarde ziet, deze eruit ziet als een klein exemplaar dat met je duim kan worden bedekt. Deze ervaring herinnert ons aan onze kleinheid in de uitgestrektheid van de melkweg waarin we leven.

Tijdens hun gesprek merkte Sarah op dat Collins diep in harmonie leek met de menselijke natuur. Tot zijn overlijden in 2021 bleef hij nieuwsgierigheid en persoonlijke groei belichamen. Collins benadrukte het belang van nieuwsgierig zijn, het verlangen om meer over anderen te leren, en het bevorderen van de bereidheid om vragen te stellen en te luisteren. Hij geloofde dat je door deze nieuwsgierigheid als individu kunt blijven groeien.

Sarah beschouwde haar interview met Michael Collins als een opmerkelijke kans. Ze werd geïnspireerd door zijn inzichten over het menselijke verlangen naar kennis en begrip. Collins' unieke perspectief als astronaut in een baan om de maan diende als een herinnering aan onze plaats in het universum en het belang van nieuwsgierigheid en groei in ons leven.

