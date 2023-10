NASA onthulde dat een 4.5 miljard jaar oude asteroïde, Bennu, mogelijk de ‘bouwstenen van het leven op aarde’ zou kunnen bevatten. Monsters die tijdens de Osiris-Rex-missie van de asteroïde werden verzameld, vertoonden aanwijzingen voor een hoog koolstofgehalte en water, zo blijkt uit vroege tests uitgevoerd door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie. Deze materialen werden tentoongesteld tijdens een live gestreamd evenement in het Johnson Space Center in Houston, Texas. De monsters, die ongeveer 250 gram gesteente en stof bevatten, werden vorige maand naar de aarde teruggestuurd nadat een capsule in de woestijn van Utah nabij Salt Lake City was geland. NASA-beheerder Bill Nelson noemde het monster een ‘wetenschappelijke schat’ en stelde dat het nog generaties lang zal bijdragen aan onderzoek naar de oorsprong van het leven op onze planeet. Bennu, een 4.5 miljard jaar oud overblijfsel van ons vroege zonnestelsel, heeft het potentieel om licht te werpen op de vorming en evolutie van planeten.

Professor Dante Lauretta, de hoofdwetenschapper van de missie, uitte zijn opwinding over de ontdekkingen in het asteroïdemateriaal en noemde het een 'tijdcapsule' met eeuwenoude geheimen die diepgaande inzichten verschaffen in de oorsprong van ons zonnestelsel. De overvloedige aanwezigheid van waterhoudende kleimineralen en koolstofrijk materiaal in de monsters onthult slechts een fractie van wat Bennu mogelijk bevat. Deze ontdekkingen vergroten niet alleen ons begrip van onze hemelse omgeving, maar bieden ook potentiële aanwijzingen voor het begin van het leven. De missie van NASA was erop gericht om 60 gram asteroïdemonster te verzamelen, maar wetenschappers waren aangenaam verrast toen ze bij het openen van het deksel van de bus extra 'bonusmateriaal' vonden dat de verzamelkop, het deksel van de bus en de basis bedekte.

Over het geheel genomen zal de studie van Bennu's monsters de mysteries van ons kosmische erfgoed blijven ontrafelen en bijdragen aan ons begrip van hoe het leven op aarde begon. Het hoge koolstofgehalte en de aanwezigheid van water suggereren dat asteroïden zoals Bennu een cruciale rol hadden kunnen spelen bij het bezaaien van onze planeet met de noodzakelijke ingrediënten om leven te laten ontstaan ​​en bloeien.

Bronnen:

– NASA/Pa. “De asteroïde Bennu zou de ‘bouwstenen van het leven op aarde’ kunnen bevatten”. [Bron naam]. [Datum].

- [Auteur]. “NASA ontdekt mogelijke ‘bouwstenen van het leven’ in Bennu-monsters”. [Bron naam]. [Datum].