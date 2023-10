Een milieuvriendelijke oplossing voor het verwijderen van microplastics uit water

Onderzoekers van het Korea Institute of Science and Technology (KIST) hebben een milieuvriendelijk materiaal ontwikkeld dat microplastics effectief uit water kan verwijderen. Microplastics, plastic afval dat na verloop van tijd uiteenvalt in deeltjes kleiner dan 20 μm, vormen een aanzienlijk risico voor het milieu en de gezondheid. De huidige waterzuiveringsinstallaties zijn niet in staat microplastics kleiner dan 20 μm te verwijderen, waardoor het noodzakelijk is om alternatieve oplossingen te vinden.

Dr. Jae-Woo Choi en zijn team van het Center for Water Cycle Research van KIST hebben een vast vlokmiddel op basis van een metaal-organisch skelet ontwikkeld dat nanoplastics kan aggregeren onder bestraling met zichtbaar licht. Het materiaal is gebaseerd op Pruisisch blauw, een op metaal-organische raamwerken gebaseerde stof die eerder werd gebruikt om radioactieve elementen uit afvalwater te adsorberen.

De onderzoekers ontdekten dat Pruisisch blauw microplastics effectief kan aggregeren onder zichtbaar licht. Vervolgens ontwikkelden ze een materiaal dat de aggregatie-efficiëntie van Pruisisch blauw maximaliseert door de kristalstructuur aan te passen. Wanneer het materiaal wordt bestraald met zichtbaar licht, kunnen microplastics zo klein als 0.15 μm worden geagglomereerd tot een formaat dat ongeveer 4,100 keer groter is, waardoor ze gemakkelijker te verwijderen zijn.

In experimenten konden de onderzoekers met het ontwikkelde materiaal tot 99% van de microplastics uit water verwijderen. Bovendien kan het materiaal microplastics meer dan drie keer zijn eigen gewicht uitvlokken, waardoor het ongeveer 250 keer beter presteert dan conventionele uitvlokmiddelen die ijzer of aluminium gebruiken.

Deze milieuvriendelijke oplossing verwijdert niet alleen effectief microplastics, maar maakt ook gebruik van Pruisisch blauw, dat onschadelijk is voor het menselijk lichaam. Het is een vast vlokmiddel, waardoor resten makkelijk terug te winnen zijn in water. Het maakt gebruik van natuurlijk licht als energiebron, wat resulteert in een energiezuinig proces.

De onderzoekers zijn van mening dat deze technologie een groot potentieel heeft voor commercialisering en kan worden toegepast op algemene rivieren, afvalwaterzuiveringsinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. Naast microplastics kan het materiaal ook worden gebruikt om andere verontreinigingen uit watersystemen te verwijderen.

Het onderzoek, ondersteund door het Ministerie van Wetenschap en ICT, werd op 1 oktober gepubliceerd in het internationale tijdschrift Water Research.

Bron:

– Koreaans Instituut voor Wetenschap en Technologie (KIST)