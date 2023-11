Roest en rijkdom: de invloed van Goethite op het Australische landschap en de economie

Wist je dat de kenmerkende bruine en oranje kleur van veel Australische landschappen te danken is aan een mineraal dat goethiet wordt genoemd? Goethiet, uitgesproken als ger-thahyt, is een ijzerhoudend mineraal dat overvloedig aanwezig is in Australische bodems en sedimenten. Dit mineraal heeft een belangrijke rol gespeeld bij het vormgeven van de geologische geschiedenis, de inheemse cultuur en de economie van Australië.

Goethiet wordt gevormd wanneer ijzerrijke mineralen oxidatie ondergaan, en het is het hoofdbestanddeel van roest. De unieke geologische geschiedenis van Australië, met name ongeveer 2.6 miljard jaar geleden, toen de atmosfeer van de aarde geen zuurstof meer had, leidde tot de neerslag van gestreepte ijzerformaties (BIF). In de loop van miljoenen jaren zijn deze BIF's getransformeerd en heeft goethiet de gangmineralen in deze rotsformaties vervangen.

Dr. Erick Ramanaidou, een expert op het gebied van ijzererts en lateritisch nikkel, legt uit dat de immense goethietafzettingen in Australië terug te voeren zijn op dit eeuwenoude proces. Goethiet wordt voornamelijk geassocieerd met de enorme ijzerertsafzettingen van het Hamersley Basin in West-Australië, maar wordt ook aangetroffen in andere ijzerertsregio's zoals de Pilbara, Yilgarn en de Middleback Ranges.

Goethiet is niet alleen belangrijk in termen van geologie, maar heeft ook culturele en economische waarde. Inheemse groepen in Australië gebruiken al duizenden jaren goethiet in de vorm van gele okerpigment voor grotschilderingen en lichaamskunst. Tegenwoordig wordt goethiet nog steeds door verschillende culturen over de hele wereld gebruikt in kunst, cosmetica, kleurstoffen voor levensmiddelen en meer.

Bovendien speelt goethiet een cruciale rol in de Australische economie als het belangrijkste mineraal in ijzererts, dat wordt gebruikt om staal te maken. Australië is 's werelds grootste ijzerertsexporteur en de industrie draagt ​​aanzienlijk bij aan de exportinkomsten van het land. In 2022 genereerde Australië maar liefst 120 miljard dollar uit de export van ijzererts, en de industrie biedt werk aan een aanzienlijk aantal mensen.

Nu de vraag naar ijzererts blijft groeien, is het van essentieel belang om ijzerertsafzettingen te ontdekken en te begrijpen om de duurzaamheid van de Australische ijzerertsexport te garanderen. Bovendien onderzoekt Australië, met de nadruk op het terugdringen van de uitstoot, staalproductieprocessen met lage uitstoot om de milieueffecten van de productie van ijzererts te verzachten.

Concluderend: goethiet is niet alleen een mineraal dat de Australische landschappen kleurt, maar een integraal onderdeel van de geologische geschiedenis, inheemse cultuur en economie. De vorming en aanwezigheid ervan in enorme ijzerertsafzettingen hebben het landschap gevormd en aanzienlijk bijgedragen aan de economische welvaart van Australië.