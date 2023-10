Russische kosmonauten lanceren studentensatelliet tijdens ruimtewandeling om zonnezeilen te bestuderen

By

De Russische kosmonauten Oleg Kononenko en Nikolay Chub lanceerden met succes de studentensatelliet “Parus-MGTU” tijdens een ruimtewandeling. Als onderdeel van een experiment wil de satelliet de beweging van zonnezeilen onderzoeken. Het lanceerapparaat, ontwikkeld door studenten van de Bauman Moskou State Technical University, zorgt voor een lineair traject voor de nanosatelliet, wat een cruciale vereiste vormt voor toekomstige satellietimplementaties.

Het voornaamste doel van de ruimtewandeling van Kononenko en Chub was om de secundaire radiatorlus van de “Nauka”-module los te koppelen van de hoofdmodulelus. Deze actie was nodig vanwege een lek dat op 9 oktober plaatsvond. De kosmonauten inspecteerden en fotografeerden de niet-afgedichte locatie, waardoor specialisten op aarde de bron van de inbreuk konden analyseren en vaststellen.

Na de inzet van de satelliet zullen de kosmonauten toezicht houden op de inzet van het zonnezeil, in de verwachting dat aanpassingen aan de zeillengte die wordt blootgesteld aan door zonne-energie geladen deeltjes de stuwkracht en orbitale aanpassingen van het ruimtevaartuig zullen vergemakkelijken.

Naast de lancering van de satelliet voerden Kononenko en Chub ook een radarexperiment uit genaamd “Napor-MiniRSA” op de “Nauka” -module. Het experiment heeft tot doel het aardoppervlak te monitoren voor doeleinden op het gebied van milieu, noodgevallen en beheer van natuurlijke hulpbronnen. Het onderzoek wordt geleid door de Rocket and Space Corporation ‘Energia’.

Tijdens hun ruimtewandeling zullen Kononenko en Chub, als ze extra tijd krijgen, de bevestigingsplaten vervangen die de kabels in hun gekoppelde positie op de “Zvezda” -servicemodule bevestigen. Deze cruciale taak zorgt voor de juiste functionaliteit en veiligheid van de module.

De ruimtewandeling begon om 20 uur Moskouse tijd (49 UTC, 17 IST), met de opening van het luik van de Small Research Module “Poisk”. De kosmonauten zullen in totaal 49 uur en 23 minuten buiten het internationale ruimtestation doorbrengen. Deze specifieke missie markeert hun eerste ruimtewandeling sinds aankomst bij het ISS op 19 september 6, waarmee het de zesde Russische ruimtewandeling van het jaar is. Terwijl Chub zich voor het eerst buiten het ISS waagt voor zijn werk, is het Kononenko's zesde ruimtewandeling.

