SpaceX dringt aan op snellere lanceringslicenties

Samenvatting: SpaceX oefent druk uit op de Federal Aviation Administration (FAA) om het proces van lanceerlicenties te versnellen. De Starship-raket van het bedrijf is klaar voor een tweede testvlucht, maar wacht op definitieve goedkeuring door de regelgevende instanties. SpaceX hoopt in de eerste helft van november te lanceren. In de tussentijd is Virgin Galactic van plan om op 2 november zijn zesde missie in zes maanden uit te voeren. Kleine lanceerbedrijven hebben moeite om te concurreren met de lage prijzen van SpaceX voor Falcon 9-missies. De dominante positie van SpaceX op de markt heeft een “enorm huiveringwekkend” effect gehad op de kleine lanceerindustrie. SpaceX biedt mogelijkheden voor het lanceren van rideshare-vluchten voor smallsats vanaf $ 5,500 per kilogram, een prijs die veel lager is dan wat speciale kleine lanceervoertuigen bieden. Drie Amerikaanse bedrijven, SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic, hebben om een ​​verlenging van de leerperiode verzocht voordat nieuwe federale veiligheidsvoorschriften voor commerciële bemande ruimtevluchtmissies worden geïmplementeerd. Het twintigjarige moratorium op federale regelgeving loopt op 20 januari af.

SpaceX intensiveert zijn inspanningen om snellere lanceringslicenties te verkrijgen van de Federal Aviation Administration (FAA). Het bedrijf heeft de nodige voorbereidingen getroffen voor een tweede testvlucht van zijn Starship-raket, maar wacht op definitieve goedkeuring door de regelgevende instanties. De vroegst mogelijke lanceringsdatum is nu in de eerste helft van november. Virgin Galactic bereidt zich daarentegen voor op zijn zesde missie in zes maanden, gepland voor 2 november.

Kleine lanceerbedrijven worden echter geconfronteerd met uitdagingen bij het concurreren met de lage prijzen van SpaceX voor Falcon 9-missies. Leidinggevenden uit de sector hebben verklaard dat de dominante positie van SpaceX op de markt een aanzienlijke impact heeft gehad op de kleine lanceerindustrie, waardoor het voor hen moeilijk wordt om op prijs te concurreren. SpaceX biedt momenteel mogelijkheden voor rideshare-lancering voor kleine satellieten vanaf $ 5,500 per kilogram. Hoewel deze prijzen zijn gestegen ten opzichte van de aanvankelijke $ 5,000 per kilogram, blijven ze nog steeds ver onder wat speciale kleine lanceervoertuigen bieden.

Bovendien zijn drie Amerikaanse bedrijven, SpaceX, Blue Origin en Virgin Galactic, samengekomen om een ​​verlenging van de leerperiode aan te vragen voordat nieuwe federale veiligheidsvoorschriften voor commerciële bemande ruimtevluchtmissies worden geïmplementeerd. Het huidige twintigjarige moratorium op federale regelgeving loopt op 20 januari af. De bedrijven zijn van mening dat de sector nog niet volwassen genoeg is om nieuwe veiligheidsregels aan te nemen, en zij werken samen met de FAA en andere overheidsinstanties om een ​​nieuwe veiligheidsregelgeving tot stand te brengen. raamwerk voor ruimtetransport.

