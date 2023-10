India test met succes het ontsnappingssysteem voor een door mensen beoordeelde bemanningscapsule

By

India bereikte een belangrijke mijlpaal in zijn bemande ruimtevluchtprogramma met de succesvolle test van het ontsnappingssysteem voor de bemanning van het Gaganyaan-ruimtevaartuig. De test tijdens de vlucht, die zaterdag plaatsvond, demonstreerde de raketmotoren en parachutes die het ruimtevaartuig weg zouden stuwen van een falend lanceervoertuig.

Tijdens de test werd een onbeschroefde versie van de Gaganyaan-capsule gelanceerd bovenop een eentraps raket met vloeibare brandstof. Ongeveer een minuut na de lancering werd de afbreekmanoeuvre geactiveerd en werd de capsule losgemaakt van de booster om in zee te parachutespringen. Indiase functionarissen waren opgetogen over de uitkomst van de testvlucht en markeerden deze als de eerste grote mijlpaal in het Gaganyaan-programma van $ 1.1 miljard.

“We zijn de reis van Gaganyaan begonnen met deze eerste lancering van de testvoertuigafbrekingsreeks, en dit zal meerdere keren worden herhaald onder verschillende omstandigheden”, zegt Sreedhara Somanath, voorzitter van de Indian Space Research Organization. India is van plan volgend jaar meer tests uit te voeren met het systeem voor het afbreken van de lancering, evenals een onbemande Gaganyaan-missie in een baan om de aarde. Het doel voor het sturen van astronauten naar een lage baan om de aarde met het Gaganyaan-ruimtevaartuig is 2025.

De succesvolle test van het ontsnappingssysteem voor de bemanning is een belangrijke stap voorwaarts voor India's ambities op het gebied van bemande ruimtevaart. Het toont het vermogen van het land aan om de veiligheid van zijn astronauten te garanderen tijdens lancerings- en terugkeerscenario's. Door zijn eigen bemande ruimtevaartuig te ontwikkelen positioneert India zichzelf als een belangrijke speler op het gebied van ruimteverkenning.

Wat is het Gaganyaan-ruimtevaartuig?

Het Gaganyaan-ruimtevaartuig is het eerste bemande ruimtevaartuig van India dat is ontworpen om astronauten in een lage baan om de aarde te brengen.

Wat werd er getest tijdens de test tijdens de vlucht?

De test tijdens de vlucht was gericht op het ontsnappingssysteem van de bemanning, dat raketmotoren en parachutes omvat om het ruimtevaartuig veilig te scheiden van een falend lanceervoertuig.

Wat is de tijdlijn voor het sturen van astronauten in een baan om de aarde met het Gaganyaan-ruimtevaartuig?

Indiase functionarissen streven ernaar om tegen 2025 astronauten met het Gaganyaan-ruimtevaartuig in een lage baan om de aarde te sturen. Dit zal worden voorafgegaan door meer tests van het systeem voor het afbreken van de lancering en een onbemande Gaganyaan-missie.