Koraalriffen nieuw leven inblazen met robotondersteuning

Klimaatverandering vormt een aanzienlijke bedreiging voor koraalriffen wereldwijd, waarbij stijgende temperaturen en verzuring koraalverbleking en dood veroorzaken. Traditionele inspanningen voor koraalherstel zijn gebaseerd op langzame en kostbare methoden, zoals het transplanteren van koraalfragmenten op beschadigde riffen. Zeebioloog Taryn Foster van de Abrolhos-eilanden in West-Australië test echter een nieuwe aanpak om de heropleving van riffen te bespoedigen.

Mevrouw Foster heeft een systeem ontwikkeld waarbij koraalfragmenten in kleine pluggen worden geënt en op een gegoten basis van kalksteenbeton worden geplaatst. Deze methode omzeilt jarenlange verkalkingsgroei en zorgt ervoor dat koraal snel kan groeien. Tot nu toe zijn de resultaten veelbelovend, waarbij verschillende soorten koraal gedijen in deze nieuwe habitat.

Om het proces verder te versnellen, is mevrouw Foster een partnerschap aangegaan met het in San Francisco gevestigde engineeringsoftwarebedrijf Autodesk. Onderzoekers van Autodesk hebben een kunstmatig intelligentiesysteem getraind om collaboratieve robots, of cobots, te besturen die naast mensen werken. Deze robotarmen kunnen koraalfragmenten op de zaadpluggen enten of lijmen en deze in de basis plaatsen. De robots zijn bedreven in het omgaan met de variaties in koraalvormen en herkennen hoe ze daarmee moeten omgaan.

Er zijn echter uitdagingen bij het verplaatsen van deze technologie uit het laboratorium naar de echte wereld. Een zorgvuldige omgang met nat, levend koraal is noodzakelijk en het corrosieve effect van zout water op de elektronica moet worden aangepakt. Bovendien zijn de hoge kosten van dergelijke technologie een overweging. Om het project te helpen financieren, is de start-up van mevrouw Foster, Coralmaker, van plan biodiversiteitskredieten uit te geven die op dezelfde manier functioneren als koolstofkredieten, waarbij de toeristische sector een potentiële klant is.

Andere initiatieven om koraalriffen te herstellen zijn onder meer koraalzaaien, waarbij koraallarven in een laboratorium worden gekweekt voordat ze op aangetaste riffen worden gezaaid. Wetenschappers onderzoeken ook de kweek van resistenter ‘superkoraal’ en overwegen radicale ideeën, zoals geo-engineering van wolken om koraal te beschermen tegen overmatige hitte. Bovendien gebruiken onderzoekers geluid om de gezondheid van riffen te beoordelen en vissen aan te trekken, waarbij onderwaterluidsprekers gezonde geluiden afspelen om te helpen bij het aanvullen van het rif.

Hoewel er geen pasklare oplossing bestaat voor het complexe probleem van het herstel van koraalriffen, bieden deze innovatieve benaderingen hoop voor het voortbestaan ​​en de heropleving van deze belangrijke ecosystemen.

