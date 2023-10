Zonsverduistering 'Ring of Fire': een zicht dat het wachten waard is

By

De komende ringvormige zonsverduistering dit weekend, ook wel bekend als de “ring van vuur”, zal een ontzagwekkend schouwspel zijn voor degenen die het geluk hebben er getuige van te zijn. Hoewel deze in het westen van Pennsylvania misschien niet zichtbaar is, zal deze zonsverduistering nog steeds een cool gezicht zijn voor degenen met een heldere hemel. Helaas zullen bewolking en regen zaterdag naar verwachting het zicht belemmeren.

Een ringvormige zonsverduistering vindt plaats wanneer de maan kleiner lijkt dan de zon, waardoor een ring van zonlicht rond de verduisterde maan ontstaat. Daarom wordt het vaak de “ring van vuur” genoemd. De maan bedekt de zon echter nooit volledig, in tegenstelling tot een totale zonsverduistering waarbij de maan en de zon ongeveer even groot zijn, waardoor de zon volledig wordt geblokkeerd.

Gelukkig zal er voor degenen in het westen van Pennsylvania op 8 april 2024 nog een kans zijn om getuige te zijn van een totale zonsverduistering. Deze zeldzame gebeurtenis is zeker de moeite waard om te plannen, omdat het de kans biedt om getuige te zijn van de maan die de zon volledig verduistert. Om erachter te komen waar u getuige kunt zijn van de zonsverduistering van dit weekend in de Verenigde Staten, kunt u de kaart van NASA raadplegen.

Bronnen:

– Nasa